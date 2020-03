Podle serveru Aktuality.sk uskutečnila Národní kriminální agentura (NAKA) rozsáhlou razii na několika místech, jež je zaměřená na pracovníky justice, kteří byli v kontaktu s Marianem Kočnerem, nebo s ním komunikovali přes šifrovanou aplikaci Threema a mohli tak ovlivňovat průběh kauz v jeho prospěch.

Kriminalisté ráno navštívili příbytky jedenácti soudců a tří advokátů a obvinili je z různých trestných činů, především ze zasahování do nezávislosti soudu, z přijímání úplatků i z podplácení, informoval slovenský server Plus 7 dní.

Akce Búrka

Slovenská policie dříve pouze uvedla, že probíhá razie s krycím názvem Búrka, další informace ale nepodala. "Více informací poskytneme, až když nám to dovolí procesní situace," napsala policie na sociálních sítích.

Mezi zadrženými je údajně i Monika Jankovská, bývalá náměstkyně na ministerstvu spravedlnosti. Podle slovenské televize Markíza byli zadrženi i soudkyně Denisa Cviková či Zuzana Maruniaková a rovněž šéf Okresního soudu v Bratislavě Dušan Srogončík. Stíhaný podnikatel Marian Kočner byl zároveň ráno eskortován do Nitry, napsal slovenský deník Sme.

Po výslechu začali policisté převážet soudce podle Sme do věznic v okolí Košic na východním Slovensku, kde sídlí ústavní soud. Právě ústavní soud musí podle ústavy nejprve dát souhlas k uvalení vazby na soudce, a to na podnět generálního prokurátora. O samotném návrhu na vazební stíhání soudců by pak rozhodoval jiný soud.

V novodobé historii Slovenska jde o první akci svého druhu proti soudcům v takovém rozsahu. Loni policie několika představitelům slovenské justice zabavila kvůli jejich kontaktům s Kočnerem mobilní telefony. Následně bylo několik soudců postaveno mimo službu.

Podle komunikace z Kočnerova mobilního telefonu, která unikla do slovenský médií, Jankovská ještě jako náměstkyně na ministerstvu spravedlnosti pomáhala Kočnerovi v obchodním sporu se soukromou televizí Markíza o proplacení jedné ze zmíněných směnek; ředitelem a spolumajitelem televizní stanice byl v minulosti Rusko. Podle médií je mezi zadrženými také soudkyně jednoho z bratislavských okresních soudů, která ve sporu o proplacení směnky rozhodla ve prospěch jedné z Kočnerových firem a kterou Jankovská úkolovala.

Kočner byl na konci února nepravomocně odsouzen spolu s exministrem hospodářství Pavolem Ruskem k dlouholetému vězení za padělání směnek. Podnikatel čelí rovněž obžalobě z objednání předloňské vraždy novináře Jána Kuciaka a je podezřelý v několika případech ekonomické kriminality.