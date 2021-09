Mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid sdělil, že bojovníci hnutí se k údolí Pandžšír přemístili poté, co rozhovory se silami odporu selhaly. Mluvčí Národní fronty odporu Fahím Daští dříve řekl BBC, že jednání nebyla úspěšná kvůli zcela rozdílným názorům obou stran. Podle něj boje probíhají na dvou frontách, zatím padlo 350 bojovníků Tálibánu a další byli zajati. Tvrzení žádné ze stran se BBC nepodařilo ověřit.

Ahmad Masúd dříve uvedl, že je připraven s Tálibánem jednat, a vyzval k vytvoření vlády v Kábulu, která by zahrnovala všechny afghánské etnické skupiny. Uvedl ale, že pokud se bojovníci Tálibánu pokusí vstoupit do údolí Pandžšír, postaví se jim jeho síly na odpor.

V Pandžšíru dál zůstává i jeden bývalý viceprezident Amrulláh Sálih, který Masúda podporuje. Dnes zveřejnil na sociálních sítích video, kde popírá zprávy o tom, že uprchl, a potvrzuje tuhé boje o údolí. "Bezpochyby jsme v obtížné situaci. Čelíme invazi Tálibánu. Na jejich straně jsou oběti, my také máme mrtvé… Nevzdáme se. Budeme bojovat za Afghánistán," řekl Sálih.

Mluvčí Ahmada Masúda, který vzbouřencům v Pandžšíru velí, stanici BBC řekl, že informace Tálibánu jsou zcela mylné a že jsou to naopak jeho odpůrci, kteří zatím mají ve vzájemných střetech navrch. "Propaganda Tálibánu stále znovu opakuje, že Pandžšír padl - ale v uplynulém týdnu jsme viděli, že to není pravda, ba naopak - síly odporu je donutily se stáhnout," řekl Alí Nazárí.

