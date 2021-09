Afghánské islamistické hnutí Tálibán v neděli oznámilo, že jeho síly se probojovaly do správního střediska provincie Pandžšír, která zůstala po bleskové ofenzivě Tálibánu a obsazení Kábulu v půlce srpna poslední baštou odporu. Odboj proti Tálibánu z Pandžšíru ale naopak uvedl, že způsobil islamistickému hnutí velké ztráty. Lídr afghánských opozičních sil Ahmad Masúd později řekl, že je připraven přistoupit na návrh rady muslimských učenců a jednat o ukončení bojů. Informovaly o tom agentury Reuters a DPA.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.