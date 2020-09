Zdroj: DeníkČeská republika je dnes počítačová jednička Evropské unie. I když je pravda, že se počítače v zemích evropské sedmadvacítky zrovna masově nevyrábějí, je produkce výpočetní techniky v Česku velmi významným odvětvím.

To nejen zaměstnává tisíce a tisíce Čechů, ale také tvoří výraznou část českého exportu.

Podle zprávy ministerstva průmyslu a obchodu z loňského listopadu byly z Česka vyvezeny za předloňský rok počítače a periferní zařízení v celkové hodně přes sto osmdesát miliard korun.

Drtivou většinu z toho zajistila výroba v několika tchajwanských firmách v čele s vlajkovou lodí investic z tohoto ostrova – firmou Foxconn.

Ta působí v Česku už přes dvacet let, má své výrobní závody v Pardubicích a Kutné Hoře, v nichž nachází práci víc než pět tisíc lidí. Foxconn se v minulých letech umisťoval mezi vůbec největšími firmami v Česku.

Celkově do Česka dosud přišly podle britského listu Financial Times investice z Tchaj-wanu v hodnotě 1,17 miliard dolarů (přes 25 miliard korun).

Pokud jde o turisty, těch z Tchaj-wanu přes dosavadní neexistenci přímé linky do Česka přijelo loni téměř dvě stě tisíc.

Obrat vzájemného obchodu byl loni 32 miliard korun. Opticky v něm sice převažoval dovoz nad vývozem, ale to bylo dáno především dovozem tchajwanských součástek do zmíněných výroben počítačů v Česku.

Téměř čtyřicet podnikatelů, kteří přes hrozby ze strany Číny doprovodili delegaci předsedy Senátu Miloše Vystrčila, mělo na Tchaj-wanu o čem jednat.

„Je to na podnikání velmi příjemná země. Platí tady dohody, vyjednávání probíhají civilizovaně a nehrozí tady krádeže duševního vlastnictví,“ uvedl s poukazem na sousední pevninskou Čínu jeden z českých podnikatelů.

Čína v obchodu vede

Sami Tchajwanci ale přes napjaté politické vztahy v Číně čile podnikají. V pevninské Číně jsou velkými investory, přičemž Tchaj-wan patří mezi země, které jsou na obchodu s Čínou vůbec nejzávislejší. Aby to bylo komplikovanější, zhoršení vztahů mezi Čínou a USA těžce dopadlo i na Tchajwance. Zdejší podnikatelé totiž vlastní několik největších firem vyvážejících z Číny do USA.

