Párek luskounů, milých zvířátek, trochu připomínajících známější pásovce, se má stát symbolem partnerství mezi českým hlavním městem Prahou a tchajwanskou metropolí Tchaj-pej. Primátor Zdeněk Hřib, který přiletěl na Tchaj-wan v rámci české delegace, se včera odpoledne přijel na luskouny podívat.

„Nebudeme závodit o čas, kdy se luskouni objeví v pražské zoo. Důležité je, aby jejich chov v Praze byl úspěšný, abychom pro ně vytvořili ty nejlepší podmínky,“ uvedl Hřib o plánovaném vzácném přírůstku pražské zoo. Nejde ale prý o „náhražku“ za čínskou pandu, která asi už do Prahy nedorazí. „Je to jen o tom, že slib, který nám dali tady na Tchaj-wanu, bude na rozdíl od toho čínského splněn,“ dodal pražský primátor. Do Prahy by luskouni měli doputovat do dvou let.

Mimochodem v Zoo v Tchaj-peji mají i dvě pandy. Dostali je před víc než deseti lety „zapůjčeny“ jako přátelské gesto z pevninské Číny.

