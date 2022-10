„V současné době bylo v rámci trestního stíhání zadrženo pět ruských občanů a tři občané Ukrajiny a Arménie, kteří se zúčastnili přípravy zločinu,“ uvedla FSB. Společně s federální kriminální ústřednou prý služba zjistila, že útok na most zorganizovala rozvědka ukrajinského ministerstva obrany, její náčelník Kyrylo Budanov, její pracovníci a agenti.

Výbuch na Kerčském mostě je prací tajných služeb Ukrajiny, tvrdí New York Times

Na Kerčském mostě, který spojuje ruskou pevninu s protiprávně anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym, se v sobotu po výbuchu zřítila část vozovky a vzplály cisterny na železniční části stavby. Podle ruských úřadů explozi způsobila bomba v nákladním autě. Výbuch si podle ruských médií vyžádal čtyři oběti na životech.

Ruský prezident Vladimir Putin označil masivní ruské raketové údery na ukrajinská města v posledních dnech za odvetu za ukrajinské útoky, mezi které zařadil i „teroristický útok“ na Kerčském mostě.

V rolích polyetylenové fólie

Výbušné zařízení bylo podle FSB zamaskováno v rolích polyetylenové fólie na 22 paletách o celkové váze 22 770 kilogramů. Tento náklad byl vypraven na počátku srpna z ukrajinského přístavu Oděsa a do Ruska se dostal přes Bulharsko, Arménii a Gruzii, přičemž se několikrát změnily přepravní dokumenty. Náklad, který jako by odesílala firma z Uljanovska neexistující společnosti na Krymu, byl 7. října naložen na kamion ruského občana Machira Jusubova, který odjel směrem do Simferopolu na Krymu.

Exploze na Kerčském mostě: Silniční provoz byl částečně obnoven, jezdí i vlaky

Náklad, po celou dobu sledovaný pracovníkem ukrajinské rozvědky, představujícím se jako Ivan Ivanovič, explodoval 8. října ráno na Kerčském mostě. FSB podle agentury Interfax dodala, že vyšetřování pokračuje, a zdůraznila, že všichni organizátoři a spolupachatelé, včetně cizinců, budou pohnáni k odpovědnosti.

FSB dnes také ohlásila, že zmařila „teroristický útok“, který chystaly ukrajinské tajné služby proti dopravnímu terminálu v ruském Brjansku, a zadržela přitom ukrajinského občana, který nyní spolupracuje s vyšetřovateli.