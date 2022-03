Hlavním cílem ruské invaze je však ukrajinská metropole Kyjev. Tady došlo v noci ke dvěma mohutným explozím. Při té první byl krátce po půlnoci raketovým útokem zasažen zásobník s ropou. Podle deníku Kyiv Indipendent se požár nepodařilo zlikvidovat ani v ranních hodinách. Druhou explozi způsobil zásah plynového vedení.

Ruské jednotky narážejí na Ukrajině na tuhý odpor, podle americké CNN navíc čelí nečekaným problémům se zásobováním vlastních jednotek. „Na bojišti utrpělo Rusko větší ztráty jak lidské, tak materiální, než předpokládalo. Částečně je důvodem to, že dobře funguje ukrajinská protivzdušná obrana a Rusku se zatím nepodařilo vytvořit si ve vzduchu převahu,“ píše analytik Jim Sciutto.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval lidi z celého světa, aby přišli na Ukrajinu bojovat proti ruské invazi. „Ukrajinci ukázali kuráž bránit svou zemi a zachránit Evropu a její hodnoty od Ruského útoku. Není to jen ruská invaze na Ukrajinu, ale začátek války proti Evropě. Občané světa, přátelé Ukrajiny, míru a demokracie, kdokoli, kdo by se chtěl připojit k obraně Ukrajiny, Evropy a světa může přijít a bojovat po boku Ukrajinců proti ruským válečným zločincům,“ uvedl v prohlášení.

Foreigners willing to defend Ukraine and world order as part of the International Legion of Territorial Defense of Ukraine, I invite you to contact foreign diplomatic missions of Ukraine in your respective countries. Together we defeated Hitler, and we will defeat Putin, too.