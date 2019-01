Severní Čechy /TIP NA VÝLET/ – Letošní léto se díky počasí spíše hodí na výlety.

Vlakem můžeme pohodlně z Chomutova dojet do Ústí nad Labem, kde se vyžijí jak milovníci zvířat (do zoo nás doveze MHD), tak i památek. Můžeme spojit návštěvu zoologické zahrady s výletem lanovkou na rozhlednu Větruši.

Sloni na procházce, nebo pěkné bludiště.

V zoo potkáme mimo jiné i slony na procházce, což je pro děti jistě nevšední zážitek. Lanovkou, ze které je krásný výhled na město, se vyvezeme na Větruši, kde můžeme vystoupat na rozhlednu, navštívit přírodní nebo zrcadlové bludiště a určitě nezklame ani popraviště, na které nás dovede turistická značka (nachází se asi 400 m od Větruše).

Výlet je vhodný pro celou rodinu. Má pětiletá dcera si ho moc užila.

Užitečné informace



Vstupné do ústecké zoo (jednotné po celý rok)

dospělí: 100 Kč, děti (3 – 15 let), studenti, důchodci: 50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti): 270 Kč

Handicapovaní návštěvníci

děti, vozíčkáři: zdarma + 1 doprovod 50% sleva držitelé průkazů ZTP: 50% sleva držitelé průkazů ZTP/P: 50% sleva + 1 doprovod 50% sleva

poplatek za psa (na vodítku): 20 Kč



Otevírací doba

letní sezona – 1. 4. - 31. 10. - denně 8.00 až 18.00 hodin

zimní sezona – 1. 11. - 31. 3. - denně 9.00 až 16.00 hodin

Po dobu zimní sezony je horní pokladna uzavřena.

Po změně letního času (konec října) je zoo po zbytek měsíce otevřena pouze do 17.00 hodin.

Zaslala Jana Hlavatá