Varnsdorf - Součástí kontaktního místa pro Lužici ve varnsdorfské knihovně je i oddělení lužickosrbské literatury.

Jaké jsou novinky lužickosrbské literatury nakladatelství Domowina (Ludowe nakładnistwo Domowina = LND)? | Foto: archiv

Jaké jsou novinky lužickosrbské literatury nakladatelství Domowina (Ludowe nakładnistwo Domowina = LND)? A co mohou zájemci ve varnsdorfské knihovně najít v českém překladu?

Pro náročné čtenáře

Nejnovější sbírkou žijícího klasika lužickosrbské poezie a autora uznávaného daleko za hranicemi Saska - Kita Lorence - je Podomk. Lorenc se v ní představuje opět jako mistr slova, jako autor pro své krajany a rodnou řeč v současné době zřejmě nejvýznamnější. A začíná to již názvem, který znamená něco jako vybavení domácnosti nebo domácí nářadí, tedy všechno, co je doma zapotřebí. A básník se ptá (a odpovídá), co je oním vybavením pro básníka: nápad, intuice, známá i zapomenutá slova, metafory… Sbírka je čtením pro náročné čtenáře.

„Některé básně se objevily v českém překladu v antologii Jazyk, jímž porozumíš větru, která je k dispozici ve varnsdorfské knihovně,“ sdělil Deníku sorabista Radek Čermák.

„Padesát dubů” ze života Bena Budara

Dalším pozoruhodným titulem z produkce LND je výbor z díla jednoho z nejoblíbenějších spisovatelů v dnešní Lužici Bena Budara. Knížka se jmenuje Dźens sym połsta dubow sadźił (Dnes jsem zasadil padesát dubů). Výbor uspořádala s citem básnířka Měrana Cušcyna, obraz na obálce vytvořila Isa Bryccyna, jejíž výstavu mohli čeští milovníci umění nedávno zhlédnout ve Varnsdorfu a Teplicích.

Deset povídek a dvě desítky básní jsou řazené převážně chronologicky, ovšem nikoli jak byly napsány, ale jak šel básníkův život. Tedy od narození (báseň o náhodě, kterou se ze „zločinu“ stal člověk tedy on sám), přes různé peripetie života, smrt matky, která ho vychovávala sama, hledání otce, kterého objevil až po jeho smrti, když jemu samotnému bylo 60 let…

Jeden lidský život, jeden osud, který je jedinečný, a přece díky básníkovi a spisovateli Budarovi v něm nacházíme tolik společného. „V češtině mohou čtenáři přečíst několik textů ve sbírce Nalěćo módriny / Jaro modré, například povídku Stary křižer, příběh starého muže, jenž se chystá na svou 68. velikonoční jízdu na koni, ale mladí mu odmítnou sehnat koně,“ dodal jeden z překladatelů knihy Radek Čermák.

Frido a jeho přátelé

Čerstvá držitelka ceny Ćisinského Jěwa-Marja Čornakec v posledním čase vydala několik titulů. Vedle pokračování cyklu o přírodních živlech (Zmiječk Paliwak - Dráček Ohnivák) vydalo LND její čtyři pohádky souhrnně na CD nosiči. CD má název Wroblik Frido a jeho přećeljo (tedy Vrabčák Frido a jeho přátelé) a je v režii Marji Krawcec a v podání současných předních lužickosrbských herců.

„Na zelené louce roste strom.“ Takhle začíná každý příběh a lužickosrbské děti ho rády poslouchají. Pro studenty, kteří se učí lužickosrbský jazyk, je to vhodný zdroj vytříbené stylistiky a dobře znějící výslovnosti.

Pro děti i dospělé

Pohádka pro děti z pera Beaty Nastickec se jmenuje Haperlejka, což je lesní víla, která má na starosti počasí v měsíci dubnu. Co to jen dá práce, aby kočičky kvetly, včely jejich květy navštěvovaly a sluníčko řádně svítilo, aby jaro mohlo zdárně pokračovat. Kniha je krásně ilustrovaná Barbarou Schumanovou a bude potěšením pro menší děti. Z této knihy byl zatím přeložen úryvek, který mohli slyšet diváci literárního svátku poezie ve varnsdorfské knihovně letos v září.

A na závěr jednu knížku pro cestovatele. Titul Wo der Wendenkönig seine Schätze versteckt hat je barvitým a bohatě fotograficky obdařeným dílkem, které čtenáře provádí po všemožných zajímavých místech v Dolní Lužici.

Autorská čtveřice Anja Pohontsch, Mirko Pohontsch, Rafael Ledschbor, Guido Erbrich citlivě spojila informační texty se zajímavými fotografiemi.