Severní Čechy - „Celý život jsem toužila mít dlouhé vlasy. Teď se mi to splnilo. Cítím se moc dobře!“ říká Gabriela Janáková z Ústí nad Labem, která je čtvrtou dámou, která se zúčastnila Egoo proměn s Deníky.

Gábina se nejen díky prodlouženým vlasům odvážila proměnit své vnitřní charisma ve styl, který jí nesmírně sluší a ladí s její jemnou ženskostí. Posuďte sami.

Gabriela Janáková z Ústí nad Labem se přihlásila do Egoo proměn s Deníky s tím, že touží po změně. Když jí kadeřnice Lucka navrhla, že by v rámci proměny pomohlo vlasy prodloužit, Gábina byla nadšená! „Byla jsem opravdu úplně unešená. Vždy jsem nosila vlasy maximálně k ramenům, protože mi delší nedorostly. Mám je jemné a ať dělám, co dělám, víc mi nenarostou,“ říká Gábina

Kadeřnice Lucie Vlčková k tomu dodává: „Gábinu jsme poprvé viděli na fotografii, kterou zaslala a na ní měla ostřejší rysy a běžný sportovní styl. V Česku se k tomuto trendu bohužel uchyluje mnoho žen. Sportovní variantu volí ženy zčásti proto, že neví, co jiného zvolit a zčásti proto, že je to pohodlné. Stylem džíny a tričko se svetrem nebo bundičkou sice nic nezkazíte, ale také nic nezískáte. Navíc, i kdyby byly džíny sebeoriginálnější, stejně splynete s davem. Po setkání s Gabrielou jsme poznali, že je ve skutečnosti mnohem křehčí a jemnější. Chtěli jsme toto její, na první pohled skryté charisma dostat i na povrch a odvážit se o více ženskosti a myslím, že se to povedlo.“

Kadeřnice Lucie nejprve ztmavila barvu vlasů na přírodní hnědý odstín, který Gábině sedl, a vystínovala vybrané prameny vlasů tak, aby vypadaly jako odraz světla. Tentokrát se do práce vložila kolegyně Jana Forková, která navrhla vlasy trochu prodloužit. Prodloužené vlasy nesmí být poznat!

„Většina žen, které si nechávají vlasy prodloužit, touží po dlouhých a hustých vlasech, bez ohledu na jejich přirozený typ. Gábina má jemné vlasy, proto jsem se při prodlužování rozhodla využít metodu takzvaných mikrospojů. Technologie skládání spojů je naším malým tajemstvím. Vlasy se tak méně namáhají, a tím se zabrání poškození.“

Jana Forková prodlužuje vlasy v kadeřnickém a kosmetickém studiu Egoo Jany Burdové metodou Ceratin za tepla, která je nejšetrnější. „Preferuji přirozené prodloužení a mám radost, že se to u Gábiny povedlo a ona byla spokojená. Prodlužování touto metodou je sice pracnější a trvá delší dobu, ale výsledky jsou mnohem lepší než u jiných metod. Především nepoškodí vaše vlastní vlasy, pokud si chcete po nějaké době od dlouhých odpočinout,“ doplňuje Jana Forková.

Doba trvání prodloužení vlasů je různá, záleží na tom, jak kvalitní a husté jsou, tudíž kolik vlasových spojů musíte udělat. U Gabriely kadeřnice zvolila padesáticentimetrové prameny pravých evropských vlasů různých odstínů hnědi. Výběr odstínů určují vždy vlasy klientky, v žádném případě se nedá použít pouze jeden odstín. Pokud jsou vlasy prodloužené správně, pozná to pouze jejich nositelka a kadeřník. Laik to pouhým okem nesmí poznat. Jakmile se podíváte na ženu a poznáte, že má vlasy prodloužené, je to špatně odvedená práce.

Nejdůležitější? Péče

Prodloužené vlasy nejsou spojeny s vlasovým kořínkem. Proto o ně musíme pečovat intenzivněji než o vlastní. Nezbytná je pravidelná hydratace pomocí profesionální vlasové kosmetiky.

„Nejvíce se mi na prodloužené vlasy osvědčila hloubková hydratační řada K-pak od firmy Joico, kterou si Gabriela i odnesla domů. Důležité je i pravidelné pročesávání speciálním měkkým kartáčem,“ doplňuje Jana Forková. Tak jako na všechny dámy, i na Gábinu čekala po kadeřnické péči ta kosmetická.

Jelikož má Gabriela zdravou pleť, zvolila kosmetička Míša Šedivá omlazující kosmetické ošetření Phytomer YOUTH INTERVENTION.

„Toto ošetření pleť rozzáří a předchází zbytečným projevům stárnutí pleti. Phytomer je francouzská kosmetika, která využívá suroviny z moře. Phytomer volím pro lidi žijící v souladu s přírodou, s citlivou pletí, která není přivyklá na silně pečující produkty,“ popisuje ošetření Míša Šedivá. U tělového ošetření Míša zvolila zimní THALASSOTERAPII, při kterém si Gábina užila relaxační masáž na uvolnění svalového napětí, peeling z mořské soli a limetky a detoxikační bahenní zábal celého těla.

Toto ošetření naši klienti milují hlavně v zimě, protože využívá tlakové body Shiatsu pro vyrovnání energií a té máme v chladných měsících všichni málo. „Bylo to skvělé, takhle jsem si už dlouho neodpočla. Jak pleťová, tak tělová péče byla opravdu skvělá,“ popisuje své dojmy z ošetření Gábina.

Jako královna…

Příjemné chvíle si Gábina užívala i v pražském butiku módní návrhářky Alice Abraham, kde si vybírala oblečení pro připravované focení. „U Alice mne zaujalo mnoho věcí. Sukni, kterou jsem si ale nakonec vybrala, jsem si zprvu na sobě vůbec neuměla představit. Když jsem si ji ale oblékla, musela jsem nahlas říct, že je úžasná,“ směje se Gábina.

Nádhernou, dlouhou, plesovou sukni s vysokým pasem doplnila Alice Abraham o svůdnou jemnou bílou halenku. Gábina rázem vypadala jako aristokratka 19. století. Sukni a halenku doplnila Erika Lori z Diamond Clubu jemnými diamantovými náušnicemi a prstenem s velkým citrínem osázeným diamanty.

„Když jsem se oblékla do šatů a šperků, Lucie mi vytvořila účes a Míša mne nalíčila, připadala jsem si jako opravdová královna. V tomto rozpoložení jsem měla mnohem menší strach z profesionálního fotografování s Petrem Hrickem. Nakonec se ukázalo, že jsem žádné obavy mít nemusela. Bylo to moc fajn. Ostatně jako všechno, co jsem při Egoo proměnách s Deníkem prožila,“ říká s úsměvem Gabriela Janáková.

Zpracovala Zlata Jílková