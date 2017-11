50 tisíc! Tolik se podařilo vybrat během letošního Kabelkového bazaru

Liberecký kraj – Dva tisíce obědů pro děti. Tolik vynesl letošní Kabelkový bazar Libereckého deníku v OC Forum Liberec. Vzhledem k tomu, že se kabelky symbolicky prodávají od 25 korun, což je průměrná cena jednoho školního oběda, jde o úctyhodný výsledek.

Zasloužili se o něj všichni ti, kdo kabelky do bazaru darovali i ti, kteří si je přišli koupit.

Dražil náměstek i prezidentský kandidát

Téměř 15 tisíc darovali lidé v aukci. Jedna z kabelek se z vyvolávacích 100 korun prodala za rovné 4 tisíce. Dražili i politici. V bitvě o retro kabelky zvítězil Marek Hilšer, lékař a jeden z kandidátů na prezidenta, který přijel bazar podpořit na pozvání Deníku. Podle něj mají takové věci smysl. Jako vysokoškolský pedagog také ocenil, že při akci pomáhali také studenti. „To je skvělé, že tady máme takové mladé lidi,“ řekl a dodal, že na některých školách v USA se k dobrovolnictví přihlíží v přijímacím řízení.

V souboji o kabelky se utkal i náměstek libereckého primátora pro oblast školství Ivan Langr. „Smyslem toho všeho je podpora dětí, které nemohou za strasti či jiné zájmy svých rodičů ani za prostředí, v jakém vyrůstají. Pokud podobné charitativní akce dokáží zabezpečit byť jen jeden oběd pro jedno dítě, mají smysl.“

Do problémů se rodiny mohou dostat z řady důvodů. Třeba kvůli nemoci. To je příběh maminky dvojčat z malé obce na Liberecku, která s dětmi žije sama a na jaře onemocněla onkologickou chorobou. Jediný příjem tak pro ni představují dávky nemocenské. To je zhruba 9000 tisíc, po odečtení nájmu ji zbývají necelé 4 tisíce na měsíc. Děti přitom do školy dojíždějí autobusem a jen samotné obědy na jeden měsíc představují 1200.

Podle Evy Martinkové z Krajského úřadu v Liberci žádalo jen před dvěma lety o peníze na obědy pro své sociálně slabé žáky 23 škol pro 373 dětí. Letos už to bylo 62 škol pro 1226 dětí. O peníze mohou ředitelé škol požádat buď prostřednictvím Krajského úřadu v Liberci, jenž se přihlásil do projektu ministerstva práce a sociálních věcí, které hradí dětem obědy z peněz EU, nebo z projektu Obědy pro děti nadace Woman for Woman, do kterého jdou i peníze z Kabelkového bazaru.

„V loňském školním roce jsme za Liberecký kraj zaznamenali nárůst počtu dětí z 280 na 356. Pro letošní školní rok byly příspěvky na úhradu obědů schváleny pro 16 základních škol a 137 dětí. Čísla však rostou každý den,“ uvedla manažerka projektu Obědy pro děti Jana Skopová.

Poděkování

Celá akce by se neobešla bez podpory a pomoci celé řady dobrovolníků. Velký dík patří Martinu Poláchovi z DFXŠ, který se už podruhé úspěšně zhostil role licitátora. Velkou oporu získala akce také v moderátorovi Radia Contact Liberec Romanu Kohlovi, který se postaral o hudební stránku a byl příjemným průvodcem celého dopoledne. Zázemí i techniku obstaralo vedení OC Forum Liberec, velkého pomocníka má akce zejména v osobě manažerky Jany Trojanové.

Speciální poděkování patří institucím, které se letos připojily a vytvořily další sběrná místa: Krajské knihovně v Liberci, Krajské nemocnici v Liberci, Krajskému úřadu v Liberci, krajskému ředitelství Policii ČR v Liberci a firmě Dimatex.

Samotný prodej pak ležel nejen na redaktorech Deníku, ale i dobrovolnících: Haně Hlinovské, Janě Hejret Vojtkové, Pavlu Hejretovi, Ince Hanzlové, Daně Bartošové, Kateřině Rožcové, Jakubu Ouhrabkovi, Jakubovi Volnému, Mirce Pollákové, Lence a Lucii Moravcovým, Jiřině Michálkové, Leoně Šírové, Zdeňce Schovánkové, Filipovi Černému, K. J. Svobodovi a Ivance Malíkové, která přijela akci podpořit až z Brna.

Hlavní poděkování ovšem patří všem čtenářům Deníku, kteří kabelky darovali.