I jedna hodina volného času věnovaná bohulibé činnosti může rozzářit den těm, kteří bojují nejen s osamělostí. Humanitární organizace ADRA spolupracuje v Novém Boru se Senior centrem, Sociálními službami města a Ostarou. Právě pro tato zařízení shání dobrovolníky.

„Aktuálně máme na celém Českolipsku 53 dobrovolníků, ale v Novém Boru bychom rádi jejich počet navýšili,“ řekl vedoucí českolipské pobočky ADRA Petr Máška.

Stačí mít sociální cítění a chuť věnovat se práci s lidmi. Minimální věková hranice je 15 let, horní není stanovená, takže aktuálně pomáhá i 81letý senior. „Dobrovolník absolvuje vstupní školení a následně pohovor, který většinou probíhá už přímo v zařízení, které si během školení vybere,“ doplnil Máška. Celý proces přípravy lze zvládnout do jednoho týdne, ale některým více vytíženým zájemcům to zabere i měsíc.

Dobrovolníci vyplňují volný čas zdravotně postiženým, seniorům a dětem. Ti extrovertně založení upřednostňují společenské aktivity s více klienty současně. Jejich činnost je poměrně pestrá: od zpěvu a muzikoterapii přes hraní společenských her až po výlety či ruční výrobu. „Každé zařízení má jiné možnosti. Introvertní dobrovolníci se věnují jednomu klientovi, se kterým si povídají, chodí na procházky či si čtou,“ podotkl Petr Máška.

Smyslem práce dobrovolníků není nahradit zaměstnance zařízení, do kterého dobrovolníci docházejí, ale přinést dětem, dospělým i seniorům něco navíc. „Mám jen dobré zážitky. Jsem v podstatě přiřazená k jedné paní, ale kdykoli jsem tam přišla, trávily jsme svůj čas i s dalšími členkami zařízení, cvičily jsme, malovaly a četly si. Bylo vidět, že je to pro ně příjemné zpestření a že tyto návštěvy mají smysl,“ svěřila se dobrovolnice Kateřina. Ta působí v Ostaře, kde pobývají lidé se zdravotním postižením.

Koronavirus aktivity narušil

Epidemie koronaviru narušila i činnost dobrovolníků a karanténa klienty izolovala od okolního světa. Nemohli se věnovat aktivitám, které by je rozptýlily. „Doufám, že se budu moci brzy opět zapojit do činnosti a do Ostary se vrátit. Vzhledem k okolnostem a synově rýmě jsem se neodvážila moji klientku navštívit, ale těším se na opětovné shledání. Je to opravdu dobrý pocit, když vidíte, jak je to dělá šťastnými,“ zdůraznila Kateřina.

Historie Dobrovolnického centra sahá do roku 2010, kdy ADRA zahájila informační kampaní činnost a během roku se jí podařilo zapojit prvních 30 dobrovolníků ve dvanácti partnerských organizacích v sociální a zdravotnické oblasti v Doksech, České Lípě, Novém Boru a ve Sloupu v Čechách. „V současné době působíme ještě v Mimoni, Cvikově, Zákupech a Stráži pod Ralskem a ročně zapojujeme kolem 50 dobrovolníků,“ dodal Máška.

Dobrovolnictví má v České republice tradici. To se projevilo i během povodní v Libereckém kraji před deseti lety, kdy následky škod pomáhalo uklízet na 1650 dobrovolníků. Navíc od května funguje v kraji nové regionální dobrovolnické centrum, které má za cíl zajistit dostupnější a kvalitnější služby v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím dobrovolné činnosti. Zřizovatelem je právě ADRA a centra vznikla za podpory ministerstva vnitra.

„Otevření regionálního dobrovolnického centra v Liberci vidím jako příležitost, jak propojit spoustu skvělých dobrovolnických iniciativ a projektů, ale také jako příležitost rozvoje dobrovolnictví v kraji,“ uvedl vedoucí projektu v Libereckém kraji Michal Čančík.