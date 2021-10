V sousedních zemích Polsku a Německu se objevila nákaza u prasete domácího a nelze vyloučit zavlečení choroby přes hranice do České republiky. Liberecký kraj se připravuje na případné zavlečení nákazy. Veterináři sledují situaci v zahraničí. Pro lidi není nákaza nebezpečná, ale ohrožuje chovy domácích prasat.

Divoké prase | Foto: Shutterstock

Nakažené kusy prasat se vyskytují čím dál blíže české hranici. Chystá se proto svolání Krajské nákazové komise a porada myslivců a starostů obcí z pohraničí. „Už se uskutečnila pracovní schůzka s veterinární správou v saském Görlitz a nyní pracujeme na přípravě preventivních opatření,“ sdělil krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství Václav Židek. Pokud by se nákaza dostala i do Libereckého kraje, prováděl by se svoz i likvidace v asanačním podniku v Mimoni. „Svážela by se tam prasata i z Ústeckého kraje,“ dodal.