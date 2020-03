Loňská vítězka krajského kola soutěže Žena roku Kamila Dvořáková je bývalá manažerka z Prahy. Před lety se odstěhovala do Mimoně a založila Vobchůdek Koza z Mimoně. Kromě podnikání se snaží pomáhat opuštěným kočkám. Módní přehlídka produktů Vobchůdku Koza z Mimoně a českolipského Ateliéru DoGala, která má pomoci záslužnému projektu Feliti kastruje, se uskuteční 22. března 2020 od 13 hodin ve Vile Hrdlička v České Lípě.

Čím bude letošní přehlídka „Když se hodí Koza DOGALA“ jiná?

Já asi začnu tím, čím jiná nebude. Zachovali jsme místo konání, protože Villa Hrdlička nás přímo okouzlila a jsme moc rádi za vstřícnost, které se nám dostává v maximální míře. Naše přehlídka je pokaždé trochu jiná. Budou drobné změny v programu. Budou jiné modely, látky a vzory pro letošní rok a pánové, kteří modely předvádějí, budou za elegány. Také výtvarná soutěž, která je součástí akce, má nové téma „Náš venkov“ a tentokrát jsme vyhlásily dvě kategorie, kromě dětí tak mají příležitost i dospělí do sta let. A ještě letos chystáme tu Kozí část maličko humornější.

Co konkrétně máte v plánu?

V hlavních rolích se objeví deštníky a slepice. Absolutní novinkou bude nová látka: Několik let jsem na trhu hledala režné látky se vzorem kozy, ale bohužel, nepodařilo se mi je najít v celé Evropě a tak jsem se dohodla s grafičkou a na svět právě přichází nový, naprosto originální vzor látky. Pokud půjde vše podle plánu, bude k vidění již na přehlídce.

Kdo a co se tam veřejnosti představí?

I letos představíme novinky z Atelieru DOGALA paní Prokopové a samozřejmě z dílny Kozy z Mimoně. V programu vystoupí klavíristka Eva Navrátilová, která se loni všem moc líbila. Uvidíte nové seskupení Hrajemsi, které si hraje se zvuky a tóny, nesmí chybět Flamenco Al Norte. Na jarmarečku se potkáte s našimi šikovnými řemeslníky z Libereckého a Ústeckého kraje a poprvé zavítá i obchůdek U Květu Lipového. A nebude chybět ani Koláčkárna U Salvátora se skvělými koláčky.

Kde vaše výrobky mohou zájemci získat?

Výrobky prodávám na řemeslných jarmarcích, některých farmářských trzích a také je možné si je objednat přes mou FB stránku.

Jak vnímáte svou účast v soutěži žena regionu?

Už jen svou účast v této soutěži považuji za velký úspěch, nominace a výběr v takové konkurenci do první desítky mi udělala velkou radost a vzala jsem to i jako výzvu pro své další aktivity. Velmi mě potěšila důvěra všech, kdo mi dali svůj hlas. Nemůžu nic jiného, než děkovat na všechny strany, že má práce a pomoc kočkám nezůstala nepovšimnuta. A beru to jako velký závazek pro sebe, abych pokračovala a nepolevila. Těší mě spokojenost zákazníků s kvalitou mé práce a nerada bych si svou pověst pokazila.

Změnilo Vám krajské vítězství nějak život?

Vítězství v krajském kole bylo zvláštní, nebudu zastírat, že jsem si ho moc přála, ale když pak vyslovili mé jméno, nemohla jsem uvěřit. Manžel do mě musel šťouchnout, abych vstala a šla na pódium. Můj život se změnil jen maličko pro prvních pár týdnů. Měla jsem možnost se zúčastnit celorepublikového kola, podívat se do budovy Senátu a vyslovit svůj názor na bezzubost zákona na ochranu zvířat. Je však pravděpodobné, že má slova prostě jen tak zapadla v kruhu, kde byla vyslovena.

Které ze soutěžících žen na vás zapůsobily nejvíce? Svou prací, příběhem, názory?

Nejvíce mě oslovila Eliška Vafková, zakladatelka psího hospice Dejte nám šanci, která obdržela Cenu Asociace krajů ČR. Myslím, že jsme měly stejný názor na týrání zvířat a nutnost zpřísnění trestů.

Navázala jste za uplynulý rok nějakou novou spolupráci?

S útulky pro zvířata ne, jen se spolkem Českolipským kočkám a pejskům. Porozuměli jsme si v názorech na kastrace venkovních koček a také v nutnosti zřízení zvířecího útulku pod kontrolou úřadů. Aby se jim dostalo řádné veterinární péče a také možnosti nalézt vlastní rodinu.

Jak se podle vás vyvíjí program Feliti kastruje? Jak mu mohou lidé pomoci?

Vývoj programu Feliti kastruje mě velice těší. Paní Pávková je opravdu schopná organizátorka a daří se jí získávat sponzory pro krmný program, vyhrála několik soutěží vyhlášených ČSOB a tím získala další peníze na kastrace koček po celé republice. Při 2. ročníku přehlídky měla za sebou 2,5 roku činnosti a počet vykastrovaných, toulavých či přišlých koček k někomu z ulice byl cca 1400 a nyní je to už kolem 4000 za jeden jediný rok. Myslím,že je to velký úspěch. Velké množství koček, které nebudou na svět přivádět vysoké počty bezprizorních koťat. Považuji Feliti kastruje za dobře vedený projekt a ráda ho podporuji prodejem vybraných výrobků či pohlednic, které mám k tomuto účelu zvlášť vytištěny. Program lze podpořit např. zasláním dárcovské sms, informace najdete na www.felitikastruje.cz/pomozte-s-kastracemi/.

Kolik aktuálně doma chováte koček?

Momentálně máme koček 10. Loni na podzim jsme se ujali dvou opuštěných kočičích sestřiček a letos v lednu nás jeden z kocourů opustil. Ačkoliv vypadal zdravě, zřejmě mu nevydrželo srdíčko. Je to jako u lidí, co si v životě nastřádáte, to se vám nakonec zúročí. Jsem ráda, že jsme mu mohli dát 4 roky spokojeného života u nás.

Týrání zvířat určitě neubývá, jen pár dnů starý otřesný případ zabíjení koček v Jablonci nad Nisou nechal málokoho chladným, co tomu říkáte?

Případ z Jablonce mi připravil několik bezesných nocí. Nikdo si asi neumíme představit, čím ta zvířata musela procházet. Slyšela jsem reportáž, kde zmiňovali svázané tlapky, mrtvé kočky v kontejneru a utrženou čelist. Argumenty politiků o podmíněných trestech, které by měly stačit jako varování viníkům, jsou v tomto případě úplně zcestné a doufám, že jablonecký případ bude sloužit jako exemplární. Tady se totiž nejedná jen o hloupost či nezodpovědnost, ale o čistý sadismus. Nikdo z nás nemůže vědět, jak taková krutost může pokračovat a jak dlouho by pachateli tzv. stačily jen kočky. Kdy by došlo k tomu, že by se ztratilo dítě z kočárku nebo z dětského hřiště?

Jak podle vás nejúčinněji zasáhnout proti týrání zvířat?

Myslím, že absolutně nejhorší je nevšímavost a zavírání očí před skutečností. Každý z nás by měl vědět, že není možné nechat kohokoliv týrat zvíře. Nejen kočku nebo psa, ale jakékoliv zvíře. Týrání se prokazatelně děje i na jatkách a bohužel, i v útulcích. Tady bych byla pro častější a hlavně neohlášené kontroly ze strany krajské veterinární správy. Na hlášenou kontrolu se vše připraví, vyčistí, uklidí se nemocná zvířata, někdy i úplně zlikvidují. Taková kontrola má význam jen z části.Z různých stran slýchám stížnosti, že soused má kočku a nechá ji každý rok rodit, ona jim pak koťata nosí na zahradu, protože se o ně bojí, soused je nenakrmí a najednou se koťata ztratí. Sem tam se najdou mrtvolky. Nebo podobný případ jinde, kočka pořád rodí, je hladová, utahaná a pán domu vezme koťata po porodu a useká jim hlavy. Vůbec mu to nepřijde divné. A lidé, kteří tyto skutečnosti vědí mlčí, je to přece soused, známe se roky…

Máte i ze svého regionu nějakou špatnou zkušenost?

Párkrát se mi stalo, že jsem viděla při procházce se svým psem, jak někdo mlátí psa. Ne jen jako varování: Teď máš poslechnout, ale pěstí do hrudníku nebo klackem. Hned jsem reagovala, aby přestal, a musela jsem snést nadávky a výhrůžky. Překvapují mě slova jako: Co je vám do toho? Není to váš pes ..... Zvíře je živá bytost. Nikdo by neměl dělat, že se ho to netýká. Nešťastné je, že ani nemůžete páníčkovi jednu vrazit, protože by ho ten ubohý pes bránil.

Zákonodárci stále chystají novely paragrafů, které mají zvířata chránit, ale jsou podle vás vůbec v praxi účinné?

Nesouhlasím s názorem, že zvýšení trestů nepřinese žádné změny, snížení počtu páchaných činů týrání. Pokud by to tak bylo, neměly by smysl ani tresty za jakékoliv jiné trestné činy. Týrání zvířat je týráním někoho, kdo se nemůže bránit, někoho, kdo nám věří a dokonce u nás hledá i ochranu. Vyspělá společnost se na týrání zvířat nemůže dívat jen jako na nepříjemnou skutečnost, kterou je třeba zamést pod koberec.

Jaký máte názor na současnou právní úpravu?

Současný zákon na ochranu zvířat účinný není, vnímám ho jen jako zákon „ aby se neřeklo, že nás to nezajímá“, ale vlastně to politiky (až na výjimky) tak moc nezajímá doopravdy. Jeho úprava je nutná a zároveň následná osvěta v obcích, aby si i staromilci uvědomili, že například topením koťat jednají proti zákonu a proti lidskosti. Není možné, aby agresivita vůči zvířatům byla jen přestupkem.

Kamila DVOŘÁKOVÁ

• Pracovala jako manažerka, asistentka ředitele firmy, pak provozní ředitel u firem technicky zaměřených na obor elektroslaboproudy.

• Nakonec se rozhodla odejít z Prahy a založila si Vobchůdek Koza z Mimoně, jako projekt na podporu malých výrobců.

• Její aktivity jsou rozsáhlé a fantazie nekonečná. Není proto ani divu, že se kromě podnikání již několik let snaží pomáhat opuštěným kočkám.