Ralsko - Příznivci airsoftu se scházejí v bývalém vojenském prostoru a hrají si na vojáky.

Příznivci airsoftu se chystají na jednu z mnoha bitev ve vojenském prostoru Ralsko | Foto: Deník/Petr Jeník

Příznivci airsoftu válčí každý víkend v lesích bývalého vojenského prostoru Ralsko na Českolipsku.

Airsoft je v podstatě hra na vojáky, při které se všichni převléknou do maskáčů, vezmou si funkční makety zbraní a jdou po sobě do lesa nebo nějaké budovy střílet malé plastové kuličky.

Na rozdíl od paintbalu tyto kuličky při zásahu hráče neobarví, ale na zasaženém hráči zanechají často modřinu. Přímý zásah z kvalitní airsoftové zbraně je poměrně bolestivou záležitostí i při střelbě na několik desítek metrů.

Hráči airsoftu si našli oblíbené místo na své hrátky ve zdemolované budově školy, která v obci Ploužnice stojí jako pozůstatek po Sovětské armádě. Odtud je ale vykázal starosta města Ralsko společně s městskou policií.

„Budova je v majetku města a těsně sousedí s obytnými domy. Plastové kuličky tak ohrožovaly děti, které si v její blízkosti hrají. Nechtěli jsme čekat, až dojde k nějakému zranění,“ říká starosta Ralska Jindřich Šolc. „Nikdo město ani předem o této aktivitě neinformoval. Kdyby se tak stalo, tak bychom sice airsoft ve škole nepovolili, ale nemuselo alespoň dojít ke zbytečnému rozdávání pokut,“ dodává.

Proti rozhodnutí starosty se milovníci airsoftu nebránili a v poklidu se odebrali do jiných míst v bývalém vojenském prostoru, kde nemohou nikoho ohrozit.

„Vůbec nechceme kohokoli ohrožovat a natož děti. Riziko jsme si vůbec neuvědomili. Proto jsme proti stokorunové pokutě pro každého z nás ani neprotestovali,“ říká František Piskáček, zakladatel českolipského airsoftového klubu s názvem 6mm.

„Nyní hrajeme na odlehlém místě uprostřed bývalého vojenského prostoru mezi desítkami nelegálních černých skládek, které zde lidé postupem času vytvořili,“ pokračuje.

Co je na airsoftu tak zajímavé, odpověděl další člen českolipského klubu Jaroslav Žák. „Schází se nás tu každou sobotu přibližně padesátka. Mladí kluci, kteří ještě chodí do školy i my starší, co už máme školní docházku dávno za sebou. Jsme si tu všichni rovni. Máme všichni společnou zálibu, na které nevidím nic špatného. Nikoho tím neobtěžujeme a co je hlavní, ti mladí kluci alespoň něco dělají, než aby se flákali na sídlištích nebo chodili do hospody. Strávíme alespoň jeden den v přírodě mimo město a děláme tak něco i pro svou fyzičku.“