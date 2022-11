Jak sdělil, ve Stráži pod Ralskem ani blízkém okolí opakovaně nenacházeli možnost zajistit patřičné celodenní stravování. Současný poskytovatel stravovacích služeb pro studenty a účastníky kurzů zajišťuje primárně služby domova pro seniory, jídlo proto neodpovídá standardům a požadavkům příslušníků VS v plném výcviku.

„Strava z domova pro seniory je jednostranná. Když je tady mladý člověk ve výcviku, tak má velký energetický výdej, rozhodně to není jen o sezení v učebně. Sice může dostat knedlíky s omáčkou, ale nesmí to být obden. Byly i případy, že to samé, co měli k obědu, dostali i k večeři,“ řekl Vlach.

Česká Lípa posouvá vpřed svůj sen postavit knihovnu. Slovo dá architektům

„Pokud tady jsou příslušníci i 15 týdnů, tak je nemohu vysílat, aby si šli koupit rohlíky se salámem,“ dodal.

Podle něj skutečně nastávají situace, že účastníci kurzů odcházejí do města hledat si k jídlu něco, co jim přijde k chuti. „Příslušníci zde mají i fyzicky náročné výcviky, a tomu by měla odpovídat i skladba stravy,“ zdůraznil František Vlach s tím, že se spolu se všemi spolupracovníky už těší, až začne jídelna s kuchyní fungovat. Od vlastní stravovací jednotky si slibuje i snížení provozních nákladů celé instituce.

Pět minut po dvanácté

Poklepat na základní kámen nového provozu ve středu do Stráže pod Ralskem přijel i generální ředitel Vězeňské služby ČR Simon Michailidis. „Bez vzdělaných a dobře vycvičených lidí nemůžeme dnes provozovat moderní vězeňství. A k tomu mimo jiné patří i důstojné podmínky jak ve věznicích, tak i ve všech ostatních zařízeních, která zřizujeme,“ řekl Michailidis.

Podle něj příslušníci vidí velmi často rekonstrukce jídelen pro odsouzené, proto je zásadní napravit stav stravování i pro ně samotné v jejich škole. „Myslím si, že dnes už je pět minut po dvanácté, kdy konečně začínáme budovat vlastní kuchyň pro naše příslušníky, kteří se sem jezdí cvičit a školit,“ prohlásil. „A mohu vás uklidnit, milé kadetky a kadeti, že v roce 1993, když já byl v nástupním kurzu v Brně, tak nám vařili stejně hnusně jako tady,“ přiznal.

Nástrojař mezi kaktusy. Josefu Novákovi z Českolipska učarovala pichlavá krása

O problémech s celodenním stravováním ví i starosta města Zdeněk Hlinčík. „Úroveň vzdělávání je tady na vysoké úrovni, a proto je škoda, že dojem pokazí rozladění z jídla, které tu lidé z celé republiky dostávali,“ řekl Hlinčík.

Záměrem investiční akce je vybudování jídelny s kuchyní a nezbytným zázemím. Kapacita jídelny je navržena pro 90 osob, kuchyně pak s kapacitou 500 jídel s celodenním provozem, který zahrnuje přípravu a výdej snídaní, obědů a večeří. V provozu by měla být v pracovních dnech.

Stavbaři vybudují dvoupodlažní budovu obdélníkového tvaru se sedlovou lomenou střechou. Navazovat bude na stávající objekt AVS, se kterým ho propojí přístřešek. Zakázku na stavbu získala stavební společnost CL Evans z České Lípy. Stravovací provoz má postavit ve lhůtě 350 dnů a další tři měsíce jsou pak vyhrazeny kolaudačnímu řízení. Cena investice je zhruba 84 milionů korun.

Akademie vězeňské služby ve Stráži pod Ralskem je jediným vzdělávacím zařízením pro české vězeňství. Je resortním vzdělávacím zařízením Ministerstva spravedlnosti ČR a organizační jednotkou Vězeňské služby České republiky s celorepublikovou působností. Hlavním úkolem AVS je zajistit, aby zejména nově nastupující příslušníci a občanští zaměstnanci VS byli náležitě vycvičeni a vyškoleni k výkonu služby a práce ve věznicích. Současný název nese AVS od roku 2013, ale ve Stráži pod Ralskem se dozorci školili už od roku 1994. V letošním roce se zdejších vzdělávacích aktivit zúčastní celkem 3747 osob.