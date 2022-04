Město Česká Lípa se totiž zapojilo do systému Mobilní Rozhlas, který kromě informací o aktuálním dění nabízí občanům užitečné tipy na výlety, elektronický Chytrý zpravodaj a aplikaci na hlášení závad a podnětů. Registrace a fungování systému je pro občany zcela zdarma. „Zavedení tohoto systému považuji za velký krok dopředu v přímé komunikaci s občany, vše od nás naši občané dostanou do e-mailu či do aplikace a informace se dozvědí jedním kliknutím. Navíc v současné době chystáme také aktualizaci úvodní stránky městského webu,“ sdělila českolipská starostka Jitka Volfová. Web by měl být přehlednější a vylepšený po grafické stránce. „Hotové bychom stránky chtěli mít v červnu,“ dodala Volfová.