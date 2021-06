Příznivci místní historie i pověstí si přijdou na své. Obec Sosnová u České Lípy má svůj Faustův dům, dnes známý jako Kamenný dům, připomínající dávného obyvatele, označovaného za čaroděje a alchymistu.

Faustův či Kamenný dům v Sosnové. Obec ho mimořádně ukáže, kolují kolem něj staré pověsti o čaroději a alchymistovi Abertovi. | Foto: Deník/Petr Pokorný

Zájemcům obec připravila mimořádnou příležitost nahlédnout do jeho interiéru. V pátek 4. června, v době od 17.00 do 18.15 hodin starostka Jindřiška Halasníková hostům otevře dveře do tohoto zdejšího, snad renesančního, ve skále vytesaného obydlí. „Pohovořím o historii místa, zájemci budou moci zakoupit i pěknou knihu o naší obci,“ potvrdila starostka Halasníková.