/FOTO/ Do soutěže o titul Alej roku jsou letos za Liberecký kraj zatím nominované tři aleje. Uzávěrka návrhů do aktuálního ročníku končí už ve čtvrtek 26. října.

Březové stromořadí k Roudenskému rybníku. Karlovice, Semilsko. | Foto: Ondřej Havrda

Tradiční soutěž, která se koná již potřinácté, pořádá Arnika. Nominováno je 45 alejí ze 13 krajů České republiky a každý den přibývají. V Libereckém kraji jsou nominovány dvě aleje a jedno stromořadí. Mezi nominovanými jsou zatím například aleje, které vysazovaly místní, a jedna z nich vás zavede k pamětihodnostem připomínající genialitu Járy Cimrmana. Jedna z alejí získá díky anketě unikátní ošetření kořenů stromů.

Možnost nominovat Alej roku 2023 skončí 26. října. Hlasování veřejnosti začne poté 2. listopadu 2023 a bude probíhat až do čtvrtka 25. ledna 2024. V tomto období budou moci lidé z celé republiky hlasovat na stránce alejroku.cz pro svoji oblíbenou alej a rozhodnout tak, která z nich získá prestižní titul Alej roku 2023.

Specialitou tohoto ročníku ankety bude poskytnutí kořenové injektáže stromům ve vybrané aleji. Kombinace unikátních rozpustných organických živin, humusových látek, složek zadržujících vodu a prospěšných půdních mikroorganismů, podpoří růst a odolnost stromů a prodlouží jim život.

A jaké aleje se letos budou ucházet o zájem veřejnosti v Libereckém kraji?



Alej do lesoparku Na Sluneční u Muzea Cimrmanovy doby

Alej v ulici K Bažantnici

Březové stromořadí k Roudenskému rybníku

Za zmínku určitě stojí například Březové stromořadí k Roudenskému rybníku, které bylo vysázeno občany obce Karlovice na Semilsku. Podobným způsobem vznikla také Alej do lesoparku Na Sluneční, nedaleko Muzea Cimrmanovy doby v Příchovicích na Jablonecku. Stromy zde vysadili lidé z okolí a na stromech jsou cedulky s jejich jmény. V roce 2018 byl v lesoparku vysazen k nedožitým pětaosmdesátinám Olgy Havlové jeden buk Rohanův, jako jeden z 85 stromů v celé republice.

K zasílání dalších nominací vybízí koordinátorka ankety Aleje roku, Denisa Hronová: „Příběhy lidí spjaté s alejemi jsou výjimečné, zajímavé a motivující. Je vidět, že lidem na stromech záleží. Zapojte se také do Aleje roku 2023 a objevte krásu a příběhy alejí ve svém okolí. Nominovat může kdokoliv – jednotlivec, škola, spolek, neziskovka, firma přes nominační formulář. Stačí, že se vám alej líbí, nebo že máte s ní spjatou milou vzpomínku. Hledají se aleje známé, neznámé, vzrostlé, mladé, ve městech, v krajině, kolem silnic nebo turistických tras. Každá má šanci na výhru, rozhodnout může její silný příběh, obdivuhodná krása, snaha o záchranu nebo zapojení místních lidí do hlasování.”

Cílem ankety Alej roku je zvýšit zájem lidí o aleje a stromořadí, které patří ke zdravé a fungující krajině. Motivujeme lidi, aby se zajímali o vzrostlé stromy, protože jsou důležitou součástí našeho prostředí, přinášejí užitek lidem a pro přírodu mají také mnoho významných funkcí.

Např. nám pomáhají tím, že omezují hluk ze silnice nebo odnos zeminy z polí. Řidičům také usnadňují orientaci v noci nebo za deště. Naše země je protkána tisíci kilometrů silnic, silniček, polních cest a většinu z nich lemují stromořadí. V součtu už to má značný pozitivní vliv na přírodu. Stromy jsou domovem desítek, někdy i stovek, druhů živočichů. Někteří z nich je využívají při migraci mezi vhodnými biotopy nebo jako loviště. Zapojením do ankety nám pomáháte šířit povědomí o významu alejí a stromořadí v české krajině. Hledejte s námi nejkrásnější vznosná stromořadí, upozorněte na ty, kterým hrozí zánik, a představte nám mladé aleje, které jste sami nebo společně vysadili.

Nominující celorepublikové vítězky se může těšit na let balonem s HaBalon nebo na světelný obraz Li-Go. Pro autory nominací krajských vítězek připravíme dárkové balíčky s poukázkami do FotoŠKoda, lahůdkami od Perfectly Delicous, se vstupenkami do Bečovské botanické zahrady a další.