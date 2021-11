Zahrádkami u České Lípy letos „nehýbe“ jen několikaměsíční stavba kruhové křižovatky na frekventovaných silnicích I/9 a I/15. Kvůli ní zde lidé trpí zvýšeným hlukem, prašností, zplodinami výfukových plynů z kolon čekajících vozidel. Část vsi zvedly ze židle podrobnosti, jak se jich má dotknout mnohem větší projekt- obchvat na silnici I/15. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) pokročilo v jeho přípravě a Krajský úřad Libereckého kraje už zahájil zjišťovací řízení podle zákona o posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Lidem vadí, že jejich domovy obklíčí další silnice a že se nenávratně zničí okolní krajina včetně části barokní Valdštejnské lipové aleje.

„Je špatné, že by obchvat měl vést přes úrodnou půdu, kterou bychom si měli hýčkat. Neuvěřitelné je, že máme přijít o tak malebné místo, jako je Valdštejnská alej ze 17. století, kam si v hektické době chodíme odpočinout,“ zlobí se místní obyvatelka Adriana Lohr. Podezřelé jí je, jak narychlo se teď dílo ze strany investora a projektantů tlačí. „Otázkou pro nás je, opravdu pomůže tento obchvat občanům Zahrádek a okolí na úkor krásné přírody? Je to dnes opravdu nutné a potřebné? Opravdu jde o občany, nebo je to jen něčí zájem a byznys? Co tady necháme našim dětem?“ ptá se Lohr.

Jak vyzdvihuje další z obyvatelek Irena Němečková, ve zdejší krajině se vyskytuje mnoho vzácných živočichů. „Nelze nevidět, jak slepě tento stát – aniž by se řádně staral o stávající – preferuje pouze nové silnice za cenu ničení krajiny. Přitom ta by měla mít ve státních zájmech přednost, včetně uchování zemědělské půdy,“ říká Němečková. „Budeme doufat, že vše jde vyřešit citlivě k přírodě. Doba se mění a není nutné tak nenávratný zásah uspěchat,“ dodává.

Starosta Zahrádek Ladislav Chvojka zmínil, že téma obchvatu není nové. „Co si pamatuji, už v roce 1974 byl připraven návrh na obchvat přes Borek směrem na Litoměřice. Poté bylo několik návrhů, kudy vést silnici I/9 a I/15. Projednávaly se návrhy I/9 přemostění u hráze Novozámeckého rybníka. Jedna varianta dokonce měla rozdělit Zahrádky, a to přemostění uprostřed obce. Variant na I/15 bylo také několik. Z I/9 obejít bytovky a vrátit se na I/15 do prostoru před odbočku na Borek,“ vypočítává Chvojka s tím, že obec místní ve věci informovala. „Další varianta, která je zakreslena v konceptu územního plánu z roku 2010 a je dlouhodobě přístupná na stránkách obce Zahrádky, počítala s vedením přes Valdštejnskou lipovou alej,“ přibližuje.

Jak připomíná, kvůli problému dohodl na konec září veřejné setkání lidí se zástupci krajského úřadu a ŘSD Liberec. „Účast byla poměrně velká a dotazů bylo také mnoho. Každý občan mohl na úřad vznášet své připomínky,“ podotýká starosta.

Zastupitel a praktický lékař Petr Cedrych, který má ordinaci u nynější I/15, je přesvědčen o potřebě stavby obchvatu, protože jinak budou obcí nadále projíždět kamiony. „V případě obchvatu bude kamionová doprava z obce vyvedena. Obyvatelům u stávající silnice I/15 se hodně uleví od smogu, hluku, prašnosti i od otřesů,“ vyjmenovává pozitiva.

Naopak místostarosta Petr Doležal považuje obchvat za nepotřebný. Podle něj pro to svědčí řada argumentů, jako třeba že stávající silnice zůstane zachována, tudíž každý, kdo pojede ze směru od České Lípy na Litoměřice, ji bude i nadále využívat. Nebo že úsek od bytovek k sušičce bude navíc nově zatížen hlukem ze zamýšleného obchvatu, a tak se hluková zátěž této lokality nesníží, neboť z jedné strany bude obklopena stávající silnicí a z druhé strany obchvatem.

„Zatímco někteří občané budou vystaveni menší hlukové zátěži, značný počet jiných bude vystaven nové. V každém případě se však nevratně zničí jedna z nejkrásnějších přírodních lokalit Zahrádecka, hojně využívána místními občany. Vrcholem všeho je zásadní poškození celkem tří alejí, včetně státem chráněné Valdštejnské aleje,“ uvádí Doležal s tím, že jakákoliv navrhovaná opatření považuje za nedostatečná. „Nezmění nic na skutečnosti, že tato krajina bude zničena,“ varuje.

Zahrádečtí zastupitelé se nakonec jednohlasně usnesli, že navržené provedení obchvatu, tedy nadzemní komunikace s přemostěním, považují za špatné. „Je zásadně neakceptovatelné a naprosto se neslučuje s principy ochrany krajinné památkové zóny Zahrádecko,“ odhlasovali s tím, že variantou může být například výrazné zapuštění vozovky pod úroveň terénu, val, protihlukové či vizuální bariéry. „Jako optimální řešení spatřujeme ve vedení části obchvatu silnice I/15 v nejvíce ohrožující části v podobě podzemní komunikace,“ stojí v usnesení.

Mluvčí ŘSD Nina Ledvinová naopak uvádí, že stavba je v souladu s koncepcí výstavby dálnic a rychlostních silnic dle „Návrhu rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010“. ŘSD v trase obchvatu počítá se čtyřmi mostními objekty, mimo jiné přes zmíněnou barokní alej.

„Realizací stavby bude odstraněn nevyhovující průjezd obcí Zahrádky, kde je nyní komunikace vedena v jednostranné i oboustranné zástavbě. Dále bude odstraněno úrovňové křížení se železniční tratí poblíž nádraží Zahrádky. Upraveno bude napojení silnice I/15 na silnici I/9, kde bude vybudována mimoúrovňová křižovatka,“ zmiňuje.

Podle ŘSD je koridor pro stavbu obchvatu v katastru Zahrádek vymezen v připravované změně územního plánu, v katastru obce Holany bude třeba územní plán upravit. „Studie prokázala možnost vedení obchvatu v daném koridoru, včetně řešení kolizí s železniční tratí a silnicí I/9, III/2601 a polními cestami. Většina trasy je vedena po nezastavěném území, zemědělsky využívaném. Stavba se vyhýbá ekologicky i kulturně cenným územím, jediným střetem je přechod Valdštejnovy aleje,“ konstatuje mluvčí Ledvinová.

„I/15 Zahrádky obchvat“



Představa ŘSD:

• hlavní trasa 3 270 m

• 4 mostní objekty

• 1 okružní a 1 styková křižovatka

• předpokládaná cena 329 mil. Kč bez DPH

• vydání územního rozhodnutí 2023

• vydání stavebního povolení 2026

• zahájení stavby 2027

• uvedení do provozu 2030