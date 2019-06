Nominace do soutěže pořádané spolkem Arnika mohou zájemci posílat až do konce letošního října. Stačí fotografie stromořadí a krátký příběh, který se k němu váže. Čím silnější, tím lepší. „V minulém ročníku triumfovala dubová Alej přátelství na Sokolovsku, kterou v témže roce vysázela stovka rodin ke 100. výročí založení Československa,“ připomněla za organizátory Karolina Kostićová ze sdružení Arnika.

Nominace alejí a stromořadí může zasílat každý během výletů a dovolených po celé České republice. „Nezáleží, zda jde o aleje známé, neznámé, vzrostlé, mladinké, ve městech, v krajině, kolem silnic nebo turistických tras,“ doplnil Jiří Kaňa z Arniky. Cílem ankety je přitáhnout pozornost lidí k alejím, které patří ke zdravé a fungující krajině.

„Hledejte s námi nejkrásnější vznosná stromořadí, upozorněte na ta, kterým hrozí zánik, a představte nám mladé aleje, které jste vysadili a o které budete pečovat i v příštích letech,“ zvou organizátoři soutěže. Stejně jako v minulých ročnících může o vítězství aleje rozhodnout mimořádná krása, ale i snaha místních o záchranu nebo odhodlání patriotů uspět v konkurenci celé republiky. Jako každý rok se soutěží ve dvou kategoriích: o nejoblíbenější alej a o nejkrásnější fotografii. Vítěz fotografické části soutěže získá zrcadlovku značky Canon.

O nejoblíbenější aleji rozhodnou lidé hlasováním na webu www.alejroku.cz. Výsledky budou známy v lednu 2020. „Stejně jako loni oceníme všech 14 regionálních vítězů, kteří se mohou těšit na dárkové balíčky s poukazy od Foto Škoda, knihy o památných stromech nebo vstupenky do botanických zahrad po celé České republice. Absolutní vítěz obdrží jako hlavní cenu let balonem od Lucky Balon,“ láká Kostićová . Loni lidé do ankety nominovali rekordních 92 alejí. Hlasovalo více než 9000 lidí.