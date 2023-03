Rakovina nečekaně zasáhla do života Jany z Liberce, když bylo toto onemocnění diagnostikováno jejímu manželovi. V prvním momentě vůbec nevěděla, co má dělat a co se bude dít dál. Pak si vzpomněla na libereckou Amelii, kde ji vyslechli a předali potřebné rady a informace.