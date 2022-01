V sobotu 8. ledna předal českolipský spolek Souznění za přítomnosti starostky České Lípy Jitky Volfové rodině malé Amálky šek s krásnou částkou 80 129 korun. Tu se podařilo vybrat díky dárcům v rámci projektu Andělská křídla. Ta po celý prosinec stála v centru města u vodního hradu Lipý.

Andělská křídla v Lípě vynesla rodině Amálky přes 80 tisíc korun. | Foto: Spolek Souznění

Čtyřletá Amálka má za sebou pět operací hlavičky, protože když se narodila, neodtékal jí mozkomíšní mok. Do toho se přidaly další komplikace, které vyvrcholily ztrátou zraku. Podle lékařů na levé oko nevidí vůbec a na pravé trochu. Holčička dělá největší pokroky díky intenzivním neurorehabilitacím ve speciálním oblečku TheraSuit v rehabilitačním centru Sarema v Liberci. „Je to pro Amálku to nejlepší, co nás mohlo potkat. Je šťastná, těší se, směje a má chuť do života,“ řekla maminka s tím, že vybrané peníze využijí právě na úhradu této procedury.