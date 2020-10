Zdroj: DeníkZ řad odsouzených odvolilo stejně jako v prvním kole před týdnem jen 18. "Ostatní odsouzení z řad oprávněných voličů zájem o volby neměli," sdělila vedoucí správního oddělení strážské věznice Martina Krutinová.

Volby se ve věznici Stráž pod Ralskem, kde si odpykává trest 735 odsouzených mužů nekonají vždy. Volit z nich tentokrát mohli pouze vězni do Senátu a jen ti, co mají trvalé bydliště v rámci volebního obvodu. Hlasovali před týdnem i nyní jen v pátek a to v soudní místnosti, která se nachází uvnitř věznice.

„Velký důraz je tentokrát kladen především na dodržování přísných hygienických pravidel v průběhu voleb,“ konstatovala Krutinová. Volební komise je delegována z Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem. K volbám se do věznice dostaili dva členové volební okrskové komise.

„Do krajských zastupitelstev mohli volit pouze obvinění, které ve věznici aktuálně nemáme,“ řekla Krutinová. Podle ní, ale o volby do Senátu tentokrát odsouzení velký zájem neprojevili. Zájemců z řad oprávněných voličů bylo celkem 21. "Nakonec jich odvolilo jen 18," doplnila Krutinová. Právo volit do třetiny Senátu mohou odsouzení, kteří jsou státními občany České republiky, mají platný doklad totožnosti a kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci patřící do volebního obvodu č. 36 – Česká Lípa.