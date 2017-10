Ani kroužky jim nestačily. Liberecký kraj je obětí rozdělování mandátů

Českolipsko - Do parlamentu se sice nedostali, ale podporu u lidí mají. Ptali jsme se kandidátů s velkým počtem preferenčních hlasů na výsledky voleb.

Zhrzenost není na místě, Liberecký kraj je pro svou rozlohu a relativně malý počet obyvatel „obětí“ D'hontova pravidla rozdělování mandátů.

TĚŠÍ JE PODPORA

Neúspěšné kandidáty posledních voleb z Českolipska těší alespoň podpora, kterou od lidí získali preferenčními hlasy. Starostka Nového Oldřichova Marcela Novotná byla na druhém místě kandidátky Starostů. Její obec má jen něco přes šest set obyvatel, to by jí samo o sobě na obdržených 1 405 preferenčních hlasů nestačilo.

„Vzhledem k obrovské konkurenci ANO není náš výsledek vůbec špatný. Vážím si hlasu každého voliče, tím spíš, že jsem starostka malé obce a nikdy předtím jsem do sněmovny nekandidovala. Osobně považuji svůj výsledek za úspěch,“ říká Novotná.

Má pochyby, že dokáže vítěz voleb sestavit funkční vládu. „Kolem sebe slyšíme, že všichni nadávají, ale Babiš volby vyhrál a já jsem pro to, aby sestavil vládu, když si ho lidé přejí. Chtěli ho, mají ho a on má vůči těm lidem závazky, tak ať vládne,“ říká.

Téměř 1 100 preferenčních hlasů obdržel od voličů krajský zastupitel Martin Brož z hnutí ANO. Na poslaneckou sněmovnu to z ale z desátého místa nestačilo.

„Je to nějaký obrázek toho, co přijde příští rok. Myslím si, že máme při komunálních volbách šanci na úspěch,“ tvrdí Brož s tím, že gratuluje Tomášovi Martínkovi z Pirátů, který jako jediný z regionu do PS postoupil. „Uvidíme, jak se Piráti a ostatní strany postaví k možné koalici s ANO,“ říká.

RING JE VOLNÝ

Ze čtyř současných zastupitelů zvolených za ANO do zastupitelstva v České Lípě už tři řady hnutí opustili. Dalo by se tedy říct, že ring je na příští rok volný. „Kdo bude nominovaný za Českou Lípu bude na dohodě naší organizace, ale určitě bych se rád podílel na spravování České Lípy,“ dodává Martin Brož.

Hájit své křeslo bude v příštích volbách starostka České Lípy Romana Žatecká z ČSSD. Její relativně nízký počet 763 preferenčních hlasů jde ruku v ruce s celkovým výsledkem strany.

„Myslela jsem si, že chceme žít ve státě, který se o ty slabší umí postarat. Proto je pro mně překvapením, že chceme žít ve firmě, kde většinou ty slabé mění za silnější,“ říká k výsledku voleb Žatecká.

Ze všech větších měst byla v České Lípě nejnižší volební účast. „Kdo chtěl přijít, přišel, ostatní mohli, ale nepřišli,“ říká Žatecká s tím, že je alespoň ráda, že bude mít Českolipsko svého poslance. „Věřím, že se mu podaří vyřešit několik letitých problémů, které tato oblast má,“ dodává.

Starostu Ralska Miloše Titu (KSČM) místní obyvatelé podpořili. Nejen od nich získal přes 400 kroužků. „Jsem rád, že se zvyšuje volební účast, ale i tak mě překvapuje, že je tolik lidí, kteří odmítnou říct svůj názor,“ říká Tita.