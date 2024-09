Vychovatel (m/ž) Požadujeme: minimálně vyšší odborné vzdělání s pedagogickým zaměřením, znalost práce na PC (především Word, Excel), administrativní zdatnost, bezúhonnost. Nabízíme: zařazení do 10. platové třídy, nástupní plat v závislosti na délce započitatelné praxe, 240 hodin (30 dnů) dovolené v kalendářním roce, 5 dnů indispozičního volna, ubytovna pro zaměstnance v místě pracoviště, příspěvek na spoření ve stáří, na závodní stravování, na rekreace, tištěné knihy, kulturu a sport, bezplatné využití posilovny a sauny, bezplatné parkování v objektu zaměstnavatele, zvýhodněný zaměstnanecký tarif u mobilního operátora, zvýhodněné nákupy v rámci VIP programu Datart, bonusové příspěvky poskytované Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR (211). Pozice je vhodná i pro absolventy. Pracovní doba pondělí až pátek od 6,30 hod. do 15,00 hod První kontakt emailem, osobně nebo telefonicky v pracovních dnech od 6,30 hod do 15,00 hod. 29 790 Kč

