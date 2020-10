Zdroj: DeníkJaromír Dvořák, Nový Bor, starosta Nového Boru, kandidoval za SLK, 59 let

Volby tentokrát byly oproti minulosti ohromně náročné na přípravu. Jsem rád, že stejné bylo drtivé vítězství Starostů pro Liberecký kraj. Podle mého je takový výsledek důkazem, že si lidé, co chodí k volbám velmi dobře uvědomují a vnímají, jak se naše obce a města v kraji mění k lepšímu. Starostové vědí kam správně investovat a pokud se jim záměry podaří propojit i v rámci kraje, dosáhnout souznění s krajem, tak výsledky jsou viditelné a pomáhají většině obyvatel.



Libor Šmejda, Česká Lípa, ředitel ZŠ Špičák Česká Lípa, kandidoval za TOP09-KDU-ČSL, Společně pro Liberecký kraj, 55 let

Převažuje zklamání, že společná kandidátka "společně" nedokázala oslovit voliče pozice TOP 09 a KDU-ČSL je slabá a SLK dokáže dělat komunální a krajskou politiku mnohem lépe. Ve volbách do Senátu byl pan Vosecký jasný lídr a očekávání potvrdil, dle mého soudu se velmi svezl na vlně popularity Starostů pro Liberecký kraj. Jeho výsledky v Senátu nechci hodnotit, přijdou mi rozpačité, ale voliči to viděli jinak.



Miloslav Tůma, Ralsko, starosta Ralska, kandidoval za ANO 2011, 28 let

Volební výsledek by samozřejmě mohl být lepší. Nicméně jsou demokratické volby a je třeba to respektovat. Změnu je potřeba odpracovat.