ANKETA: Osobnosti z regionu komentují výsledek prezidentských voleb

Redakce

Občané České republiky si zvolili nového prezidenta. Stane se jím Petr Pavel. V druhém kole voleb v pátek 27. a v sobotu 28. ledna získal větší důvěru voličů, než jeho protikandidát Andrej Babiš. Co na výsledek tohoto duelu říkají politici a známé osobnosti z regionu? Překvapil je? Co podle nich signalizuje a co můžeme očekávat od nové hlavy státu? Zeptali jsme se.