Zuzana ŠídlováZdroj: Deník / Petr Pokorný

Zuzana Šídlová

učitelka ZŠ, 56 let



Máme to tu rádi, největší plusy vidíme v pěkné přírodě, klidu a v úžasných sousedech. To je moc důležité! V současné zimě a kovidové jsme se téměř denně museli vrhnout na uklízení sněhu, to lidé ze sídlišť a panelových domů většinou nezažijí, tady to letos při velké sněhové nadílce byla nutnost, abychom vůbec vyjeli z baráku a dostali se do práce.