Zdroj: Se souhlasem Václava KouskaVáclav Kousek

38 let, dopravce a dj, Ústí nad Labem

Změna času na letní a zimní je mi v podstatě ukradená. Nijak to na sobě zdravotně nepociťuji, a tak se tím ani nezabývám, nepřemýšlím o tom, mám to za zbytečné. Samozřejmě, v budoucnu to může být s postupujícím věkem jinak, to teď nedokážu říci. Takže jediné mrzení, co s tím mám já osobně je přeřizování analogových hodin. Ale chápu, že různí lidé to mají rozdílné. Dokázal bych je podpořit.