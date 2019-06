Jizerské hory /GALERIE, HLASOVÁNÍ/ – Oblíbená fotosoutěž Zaostřeno na Jizerky se letos vrací zpět, tentokrát podeváté. Po celou dobu letních prázdnin mají čtenáři Libereckého deníku šanci vybírat nejkrásnější fotografii Jizerských hor.

Čtenáři Libereckého deníku opět vyberou v internetovém hlasování nejkrásnější fotku Jizerských hor. Snímky zasílali fotografové do fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky, kterou pořádá Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, již od března. Nyní hodnotí fotografie nejen odborná porota, ale jeden snímek vybere i široká veřejnost. Hlasování bude probíhat po celou dobu letních prázdnin. Postupně se v osmi týdenních kolech představí všechny snímky a z každého postoupí do finále dva nejlépe hodnocené. Finálové hlasování potrvá 14 dní a uskuteční se na přelomu srpna a září. Autor fotografie s největším počtem hlasů obdrží od společnosti Canon hodnotnou výhru a jeho snímek se připojí do výstavní kolekce, kterou nadace představí na vernisáži 24. září v prostorách Centra Babylon v Liberci.