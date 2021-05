Jaroslava KurucováZdroj: Deník/Petr PokornýJaroslava Kurucová

sekretářka, 56 let



Žiju tady už 35 let…Těší mě velmi krásné okolí a příroda. Také ve městě se hodně zlepšilo, na sídlišti jsou domy opravené, postavili nám nové chodníky a parkoviště. Vše, co potřebuji mám při ruce. Jako problém vnímám soužití s cizinci, kteří u nás dlouhodobě pobývají a pracují. Projevuje se to nepořádkem v domech, kolem nich, „bojujeme“ i s hlukem, nebo na dětských hřištích, třeba konkrétně nové Rákosníčkovo hřiště, kde nemají naše děti šanci. Cizinců, co nám nerozumí je v České Lípě už zkrátka moc.