ANKETA: Zrušili byste zákaz kouření v restauracích?

Liberecký kraj - Dvacet zásadních otázek položil Deník hlavním volebním tvářím devíti stran v Libereckém kraji. Jejich odpovědi vám mohou pomoci při rozhodování, koho budete volit. Sami si také můžete v naši anketě postupně odpovědět na všechny tyto otázky.

Zákaz kouření. Ilustrační snímek.Foto: Deník

Zde to byla plichta. Čtyři lídři by zákaz zrušili, čtyři by ho ponechali v platnosti. Obšírněji odpověděla Michaela Marksová.