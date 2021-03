Velký zájem měli ze strany pendlerů, kterým vystavují i cizojazyčná potvrzení. Bez zaváhání zareagovali na vládní nařízení a své služby rozšířili i na testování ve firmách a úřadech. A aktuálně se dohodli, že zajistí i očkování v chystaném očkovacím centru v Novém Boru. „Musíme nahradit výpadek našich pacientů. Postupně se testování rozjelo, souběžně jsme chtěli začít i s očkováním,“ uvedl ředitel léčebny Rudolf Focke.

Úkol vlídně a šetrně zvládají zdejší zdravotnice. „Problém je v tom, že jsme plicní rehabilitační zařízení, a tak nemáme tolik sester, které by mohly jít pomáhat do nemocnic k lůžkům, ale testování a očkování je pro ně ideální kombinace,“ poznamenal ředitel.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkZlepšit svůj zdravotní stav sem jezdily děti trpící na astma, na opakované záněty průdušek nebo s problémy horních cest dýchacích, po operacích, zápalech plic či sennou rýmou a jinými alergiemi. V letech před pandemií a nouzovým stavem se v zařízení, které je příspěvkovou organizací Libereckého kraje, vystřídalo každoročně na 830 dětí a navíc i 230 jejich maminek.

Podle ředitele se sice i během posledního roku v krásném prostředí některé maminky s dětmi „schovaly“ před pandemií, ale pokles klientů i tak zůstal významný. Cvikovské „vzdušné lázně“ si oblíbily matky z Prahy, Ústí nad Labem i jiných velkých měst, kde žijí uzavřeni na sídlištích. „Doba je nejistá, výpadek jsme proto chtěli nahradit tím testováním. To se ale zase může změnit, stačí vládní nařízení a realita zase bude vypadat jinak,“ přemítal Focke.

Divadlo pro děti v léčebně

Zdroj: Petr Pokorný

Lidé se do Cvikova na testování dostanou přes objednání v krajském rezervačním systému. „Funguje to tu bezvadně. Sice jsem si nejdříve koupil testy, ale zároveň se objednal. Vše klaplo, sestřičky to udělaly rychle a s citem. Je to lepší než, když se s testem budu patlat sám,“ komentoval v pátek jeden z testovaných mužů.

Mají i výjezdní skupiny

Ani podle personálu léčebny tady čekací lhůty nejsou problém, maximálně týden. „Je to načasované, pro firmy máme termíny zvlášť a navíc jsme teď vytvořili i dvě výjezdní skupiny, a ty do fabrik jezdí, protože tady u areálu je to vzhledem k dopravní situaci problém. Pro auta, natož autobusy je tu málo místa,“ reagoval ředitel léčebny. „Když se tu potkají tři auta, už je potíž,“ dodal.

Přestože původně plánoval, že zřídí ve svých prostorách i očkovací centrum, po jednáních s Libereckým krajem, který stanovil, že očkovací centra vzniknou prioritně v obcích s rozšířenou působností, od tohoto záměru upustil. A mimo jiné právě i vzhledem k relativní odlehlosti léčebny.

První očkovací centrum v okrese funguje v českolipském Kulturním domě Krystal, druhé má začít svou činnost od 1. dubna ve foyer městského divadla v Novém Boru. „Domluvili jsme se, že lékařsky bude provoz očkovacího centra zajišťovat léčebna ze Cvikova, administrativní pracovníci budou z města,“ potvrdil novoborský starosta Jaromír Dvořák. Jak informoval, radnice předpokládá, že by tamní centrum mohlo zvládnout každý den naočkovat 150 až 160 lidí. „Pochopitelně, vše záleží na dostatku vakcín,“ zdůraznil starosta Dvořák.