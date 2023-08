/FOTO, VIDEO/ První klidnou noc měli z pondělí na úterý za sebou obyvatelé v okolí Stvolínek na Českolipsku. A to po probdělých 72 hodinách, kdy od pátku v tamní osadě Kolné probíhal sraz fanoušků techno stylu. Ti svůj tábor na soukromé louce postupně opouští.

Úterní reportáž z místa končící technopárty u Stvolínek na Českolipsku | Video: Deník/Petr Pokorný

Jak se Deník na místě přesvědčil v úterý dopoledne, nemají účastníci odjezd po mnohahodinovém vytrvalém dešti příliš snadný. Se svými většinou těžkými obytnými vozy zkouší z bahna vyjet na silnici. Solidárně si pomáhají s roztlačováním zapadajících aut. Houfy pobíhajících psů už notně prořídly. Muži a ženy jsou ve svém většinou černém a šedivém oblečení promáčení a někteří už i viditelně ze situace zoufalí. „Potřebujeme sehnat nějakého místního šéfa nebo farmáře, co mu patří támhlety balíky slámy,“ ukazuje zhruba čtyřicetiletý Angličan na protější louku.

„Balík bychom samozřejmě koupili, mohl by nám pomoci, abychom nezapadávali do bláta,“ vysvětloval. Rozlehlý prostor místa konání technopárty je už znatelně prořídlý, ale zatím zde ještě táboří určitě polovina účastníků. Ti sem přijeli v rámci svého svolávacího systému z mnoha evropských států. Odpady jsou srovnané v igelitových pytlích už na menších hromadách, než tomu bylo v pondělí.

„Uklízí, to je dobře. Stále tady ale zůstává spousta aut. Předpokládáme, že hlavní vlna se k odjezdu chystá asi až ve středu,“ sdělila v úterý starostka obce Pavlína Ištoková. Podle ní je nejdůležitější, že dodrželi slovo a už přestali hrát. „Následky této akce tu budeme pociťovat ještě dlouho. I přes úklid zůstane okolí zaneřáděné, to nemluvím ani o tom, že ze stovek lidí ubytovaných na území obce nemáme nic, jen utrpení. Jsme rekreační oblast, jen u nás je přes 120 chat, které lidé i pronajímají a musí teď vracet nájmy. Myslivci tvrdí, že tři roky po technu nebudou zase mít co lovit, včelař mně říkal, že se z toho hluku zcvokly včely,“ komentovala starostka. Od pátku jí na hukot techna upozorňovali kromě místních i lidé ze vzdálených částí okresu.

„Bydlím kilometr od místa technoparty, směrem do kopce, ale znělo to, jako by to bylo pár metrů ode nás. V noci jsme střídavě zavírali a otevírali okno – při zavřeném to bylo skoro horší, protože od stěny znělo jen otřásající se dum – dum – dům,“ podělil se o zkušenost Jiří Římánek s tím, že při otevřeném okně tam prý byl jakoby aspoň náznak „hudby“. „Nejhorší byla ta trvalost bez přestávky, od pátku do pondělí. Když v noci na neděli na pár hodin dunění skončilo, věřil jsem, že párty skončila, že si její účastníci chtějí odpočinout před cestou domů. Ale v půl šesté ráno to začalo znovu,“ řekl místní občan Jiří Římánek.

Jak uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková, policisté po celou dobu na místě takzvaného privátního hudebního festivalu na louce, kterou pro akci pronajal soukromý vlastník z Liberce, dohlíželi na bezpečnost silničního provozu kvůli motorizovaným účastníkům, kteří sem najížděli a také prostor průběžně opouštěli. „V největší špičce tu podle našich odhadů bylo zhruba 1 800 účastníků a více jak 200 motorových vozidel,“ upřesnila Baláková. Prostor a okolní silničky monitorují až do úplného odjezdu všech technařů.