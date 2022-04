„Podle původního nápisu na pomníku by měli být v tomto hrobu pochováni rakouský polní myslivec a husar z pluku Liechtenstein,“ okomentoval nález hrobu dvou vojáků archeolog a speleoantropolog Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Petr Jenč. Už loni v listopadu proběhla demontáž pomníku a jeho ohrazení. V březnu následoval archeologický výzkum zaměřený na nalezení a záchranu kosterních pozůstatků v prostoru válečného hrobu a také podrobný průzkum širšího okolí detekční technikou za účelem záchrany kovových artefaktů. „Při silnici mezi Kuřívody a dnešní Horní Krupou se nachází třináct hrobových pomníků rakouských vojáků, jež padli 26. června 1866 v bitvě u Kuřívod,“ dodal Jenč.

Severočeští skláři stvořili křišťálovou oázu klidu v šanghajském hotelu

Výzkum odkryl velmi dobře dochované kostry dvou jedinců, uložených do jedné hrobové jámy. Její větší část se nacházela mimo ohrazení pomníku, v těsné blízkosti silničního příkopu. „První mrtvý byl pohřben na zádech s levou rukou na hrudi a pravou podél těla. Poškození lebky připouští možné sečné zranění. V oblasti hrudníku jsme nalezli kostěné knoflíky. Druhý ležel na břiše s rukama zkříženýma za zády. U obou zemřelých byl nalezen zatím neurčený kovový předmět,“ přiblížil nález archeologický terénní specialista a vedoucí historického oddělení Vlastivědného muzea a galerie Vojtěch Novák.

Archeologové předběžně počítají s opětovným uložením ostatků pod přemístěný pomník. V následujících měsících čeká nálezy laboratorní ošetření. Kosterní pozůstatky budou podrobeny antropologické analýze, v ideálním případě též analýze DNA.

„Rádi bychom měli antropologickou analýzu zpracovanou do konce roku. Po dokončení stavebních prací bude pomník znovu sestaven a my počítáme s uložením ostatků do obnoveného hrobu. K tomu by mohlo dojít v průběhu roku příštího, možná na jaře,“ popsal plány Jenč. Antropologická analýza dokáže odpovědět nejen na otázky týkající se pohlaví a věku zemřelých, ale také o jejich fyzickém stavu. „Kostry jsou dochovány velmi dobře, což umožňuje odhalit případné patologie pozorovatelné právě na kostech. Rozpoznat lze prodělaná zranění kostí, popřípadě některá pokročilá onemocnění,“ upřesnil českolipský archeolog.

Českolipský výrobek. Regionální tvůrci se budou ucházet o ocenění jejich práce

Současná druhá etapa rekonstrukce komunikace je nyní v plném proudu. Silnice je uzavřena od 21. března. „Pokud vše dobře půjde a podaří se před příští zimou položit asfaltové povrchy, skončí v závěru listopadu tohoto roku,“ informoval statutární náměstek pro resort dopravy Jan Sviták. Definitivní cena stavby, která měla činit 64,6 milionu korun, doposud není kvůli inflaci a vzrůstajících cen nákladů pevně stanovena.

„Už nyní ale máme přislíbenou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, jejíž celková výše by měla představovat 81,4 milionu korun,“ doplnil krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova Jiří Ulvr.