Aby radnice získala nejlepší návrh plánované modernizace, rozhodla se uspořádat architektonickou soutěž. Ta by měla najít nejlepší řešení nejen pro náměstí samotné, ale rovněž pro přilehlou ulici Prokopa Holého a historické schody vedoucí do ulice Jindřicha z Lipé.

„Chceme, aby se na náměstí i nadále konaly farmářské trhy nebo menší kulturní akce. Z toho důvodu chceme v lokalitě vybudovat veřejné WC a zároveň přívod vody, aby si lidé mohli umýt ruce nebo ovoce, které si na farmářských trzích koupí,“ nastínila některé z plánů starostka Jitka Volfová. Po rekonstrukci zřejmě ubude parkovacích míst, stání pro auta by totiž měla zůstat jen na straně ulice Prokopa Holého.

Odpočinek ve stínu

Parkoviště ustoupí vzrostlým stromům a lavičkám, aby si lidé mohli odpočinout ve stínu. „Určitě budeme rádi, když na náměstí přibudou kavárničky, které doplní atmosféru pohodového místa,“ dodala starostka, jež bude zároveň místopředsedkyní poroty, která bude návrhy autorizovaných architektů posuzovat. Podávat je mohou do 17. ledna příštího roku.

Nad projekty se porota sejde na konci ledna. Z došlých návrhů vybere tři vítěze, na které čeká odměna od 125 do 350 tisíc korun. Porota je složená jak ze zástupců města, tak i z odborníků navržených Českou komorou architektů, kteří tvoří její nezávislou část. To podle radnice zajistí vysokou odbornou úroveň posouzení.

„Je třeba připomenout i to, že soutěž je vyhlášena jako anonymní a porota tak bude jednotlivé návrhy posuzovat, aniž by věděla, kdo tyto návrhy podal. To se dozvíme až poté, co sestavíme konečné pořadí návrhů,“ upřesnil místostarosta České Lípy a další člen poroty Martin Brož.

Škroupovo náměstí prošlo v uplynulých letech archeofyzikálním průzkumem metodou georadaru. Speciální přístroj na pohled podobný detektoru kovů zmapuje veškeré anomálie pod povrchem a archeologům tak napoví, na jaká místa se mají v další fázi průzkumu zaměřit podrobněji. Z dat například vyšla přibližná poloha původního kostel Petra a Pavla. Kdysi největší svatostánek ve městě stál na ploše ještě před rokem 1820, kdy bylo po ničivém požáru rozhodnuto zbytky kostela rozebrat.

Více poznatků by měl přinést chystaný záchranný průzkum pod povrchem, který by měl předcházet jakémukoli stavebnímu zásahu v lokalitě. „Vzhledem k tomu, že prostor Škroupova náměstí hrál významnou úlohu v městském organismu středověkého města Česká Lípa, jsou jakékoli nové poznatky velmi významné,“ konstatovali Petr Jenč za Vlastivědné muzeum a Galerii v České Lípě a Jiří Dohnal za Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kteří na průzkumu spolupracovali.