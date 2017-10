Areál českolipské nemocnice obsadili dělníci s bagry

Česká Lípa – Výstavba nových parkovacích míst je v plném proudu.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa.Foto: Deník

V areálu českolipské nemocnice s poliklinikou probíhá v těchto dnech demolice několika budov. Na jejich místě by měla v nejbližších dnech vzniknout nová parkovací místa. „Na tomto místě bude štěrková plocha, která bude sloužit jako další parkovací místa,“ uvedl ředitel nemocnice Pavel Marek.

Na řidiče přijíždějící k nemocnici nečeká jen novinka v parkování, ale také v průjezdnosti areálu. „Během listopadu dojde ke změnám v dopravní obslužnosti. Od policie už máme schválenou změnu, při které z obousměrného dosavadního předního vjezdu bude vjezd jednosměrný,“ dodává Marek. Ve vjezdových ulicích tak vzniknou další místa pro stání. Nově by tak nemocnice měla získat přibližně dvě stovky nových parkovacích míst.

„V současné době probíhá výběrové řízení na kamerový a závorový systém. Ten chceme zavést především proto, aby se reguloval pohyb lidí v areálu,“ dodal ředitel nemocnice.

PARKOVACÍ DŮM

V budoucnu má nový ředitel v plánu vystavět parkovací dům, jako je například v nemocnici v Plzni. „Na problémy si stěžovali lidé, ale podnět přišel i od vedení města, proto je parkovací dům otázkou do budoucna. Určitě také budeme usilovat o to, aby nám bylo majetkově přepsáno parkoviště pod nemocnicí,“ představuje plány Pavel Marek.

Nový systém, který nemocnice plánuje, počítá s poplatky za stání, což v minulosti v českolipské nemocnici nebylo zvykem. I tak si změnu pacienti chválí. „Už bylo na čase, člověk aby přijel o dvacet minut dříve, aby měl čas na hledání parkovacího místa. Navíc počet míst, na to jak je to velká nemocnice, je opravdu vtipný. Není pak ani výjimkou, že lidé parkují i tam, kde by se stát nemělo,“ říká Petr Koníček z České Lípy.

Českolipská nemocnice je s bezmála pět seti akutními lůžky druhou největší nemocnicí v kraji. Ročně je tam hospitalizováno kolem 19 tisíc pacientů, dalších 300 tisíc lidí projde ambulancemi.