Ve čtvrtek 18. července vyrazí na Českolipsko motorový vlak Arrivy, která letos v prosinci nahradí na zdejších rychlících dosavadní České dráhy. Při prezentační jízdě bude Arriva vozit cestující zdarma.

Vpravo Arriva, vlevo České dráhy. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník / Adam Fogl

„Zveme na nádraží všechny, kteří se chtějí na náš vlak třeba jen podívat nebo se s ním i zdarma svézt a vyzkoušet si už dopředu, jaké bude cestování našimi rychlíky od letošního prosince,“ říká ředitel společnosti Arriva vlaky Jiří Nálevka. Arriva začne jezdit na severu Čech na dvou rychlíkových linkách. První z nich je z Kolína přes Mladou Boleslav do Rumburku a Šluknova, druhá z Prahy přes Mladou Boleslav a Turnov do Tanvaldu. Vlak zastaví například na Bezdězu, ve Starých Splavech, v Novém Boru nebo v Jedlové. V České Lípě si mohou lidé vlak prohlédnout od 11:14 do 12:14 hodin.