Asfalt místo dlažby. Kraj soutěží silnice za sto milionů

Liberecký kraj – Příští rok plánuje kraj investovat do silnic stamiliony. Některé stavby začal soutěžit už teď.

Oprava silnice. Ilustrační foto. Foto: ČTK/ David Taneček

Po silnici mezi Josefovým Dolem a Hraběticemi řidiči už od poloviny července kvůli rekonstrukci neprojedou. Stavba za více jak čtyřicet milionů měla skončit ještě letos. Dělníci to ale nestihnou. „Již nyní víme, že rekonstrukce skončí až v příštím roce,“ uvedl hejtmanův náměstek Marek Pieter, který má v krajské radě na starosti dopravu. Podobně jsou na tom i stavby v Harrachově či v Troskovicích. Ani po tamních silnicích se už letos řidiči nesvezou.

SOUTĚŽÍ SE UŽ TEĎ

Krajští radní se z nestihnutých oprav chtějí poučit a některé zakázky, které plánují na příští rok, začali soutěžit už nyní. „Čtyři stavby máme vysoutěžené, začnou hned zjara,“ nastínil Pieter. Týká se to třeba silnic v Radostné pod Kozákovem či v jizerskohorských Albrechticích.

KONTROVERZNÍ ASFALT

V listopadu soutěžení pokračuje. Kraj hledá zhotovitele dalších pěti staveb. Jednou z nich je i kontroverzní položení takzvaného tichého asfaltu v Palackého ulici v Turnově.

Od nového povrchu si lidé slibují větší klid. Nyní je totiž ulice vydlážděná a kostky vydávají nepříjemný hluk, což už před několika měsíci potvrdili krajští hygienici „Nadměrný hluk v Palackého ulici významně ovlivňuje zdravotní stav obyvatel trvale žijících v jejím okolí,“ vyjádřili se tehdy ke stížnostem.

Plánovaný asfalt se ale nelíbil památkářům. Obhajovali památkový význam dlažby. Zabránit odstranění se jim však nepodařilo. Stavba získala stavební povolení a může začít. „Hluk by se měl snížit o osm decibelů,“ slíbil hejtman Martin Půta. Na tichý asfalt má kraj vyčleněno bezmála dvacet milionů korun.

EVROPSKÉ PENÍZE

Kromě Turnova se stavaři pustí také do Údolní ulice v Desné nebo do spojení Raspenavy a Ludvíkova pod Smrkem. V první várce se soutěží zakázky s hodnotou přes sto milionů korun. Celkově by chtěl kraj investovat alespoň tři sta milionů. „Budeme se snažit získat peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ naznačil Půta.

Další vidinu peněz představují evropské dotace. O peníze teď kraj žádá třeba kvůli rekonstrukci silnic na Turnovsku. Měla by se opravit turnovská Nádražní ulice i silnice vedoucí z Turnova na Mnichovo Hradiště. „Úsek na území našeho kraje měří sedm kilometrů a vyjde na bezmála 177 milionů korun,“ uvedl náměstek Pieter. Pokud kraj peníze získá, počítá, že práce odstartují v druhé půlce roku 2018 a zaberou 13 měsíců.

Evropské peníze kraj plánuje použít i na další stavby, třeba na kruhový objezd ve Stráži pod Ralskem, silnici v Oldřichově nebo na obchvat Zákup.