Proč snímky pořízené z dalekohledu Jamese Webba vyvolaly takový zájem?

Na prvních snímcích můžeme spatřit širokou škálu objektů, které bude dalekohled pozorovat. Jsou převratné tím, jaké detaily na nich vidíme. Jeden zachycuje nejvzdálenější, dosud nespatřené galaxie. Díky infračervenému záření vidíme hvězdy schované za oblaky prachu, které se právě narodily, nebo pomalu umírají. Dalekohled je schopen pozorovat exoplanety přecházející před svými hvězdami a studovat složení jejich atmosfér. Možná jednou objevíme i planetu s podobnými podmínkami, jaké jsou na Zemi.

Dá se tedy říci, že dalekohled naplnil vkládané naděje a očekávání?

Jedná se zatím pouze o ukázku možností dalekohledu a je tak příliš brzy na nějaké hlubší vědecké výsledky. Už nyní ale víme, že dalekohled splnil naše tajná očekávání a jeho výkon bere dech. Podařilo se mu nasnímat velmi malé místo na obloze, velké jako zrnko písku v dlani natažené ruky a zobrazit zde tisíce galaxií. Některé jsou extrémně vzdálené a vypadají tak, jak vypadal vesmír pár set milionů roků po svém vzniku. Víme, že dalekohled bude schopen nasnímat objekty obsahující první hvězdy, které ve vesmíru vznikly. A dokáže měřit spektrum těchto objektů a tím na dálku zjistit jejích složení, rychlost vzdalování či vlastnosti magnetického pole. Je fascinující si uvědomit, že si budeme moci upřesnit teorie o vývoji mladého vesmíru nebo je dokonce úplně změnit, pokud pozorování nebudou odpovídat modelům.

V čem je převratný, liší se od ostatních podobných nástrojů?

Z vědeckého hlediska je nejpodstatnější, že dalekohled nepozoruje ve viditelném oboru, jako ve většině případů pozoruje Hubbleův vesmírný dalekohled, ale v oboru infračerveném, tedy záření tepelném. Toto záření k nám proniká z větších vzdáleností a jsme schopni zachytit vesmír krátce po velkém třesku. Infračervené záření má také různé vlnové délky, podobně jako ve viditelném světle vnímáme v různých vlnových délkách různé barvy. S hrdostí můžeme říci, že dalekohled je mezinárodním projektem vědců celého světa. Některé přístroje vyvíjeli v Kanadě, další v Evropě a co je zajímavé, tak mikrozávěrky pouštějící světlo do spektrografu NIRSpec jsou z Česka. Vědci si díky nim mohou vybírat, jaké objekty v pozorovaném snímku budou přesně sledovat.

