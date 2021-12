Část z nich je totiž na nemocenské nebo kvůli covidu končí v karanténě, čekající cestující pak nemá kdo odvézt. Tyto problémy se nevyhnuly ani krajskému ČSAD Liberec, které musí rušit některé spoje na Českolipsku. Pokud se nestane nic mimořádného, v úterý by měly autobusy vyjet podle jízdních řádů.

V pondělí 20. prosince ráno nevyjely tři autobusy mezi Mimoní a Jablonným v Podještědí, marně na svůj spoj čekali také lidé mířící po šesté hodině ranní z Nového Boru do Liberce. Další čtyři spoje nevyjely mezi Kamenickým Šenovem. Podle Libereckého kraje, který linkovou autobusovou dopravu objednává a zároveň vlastní i dopravce, je na vině vysoká nemocnost řidičů a karanténní opatření. „Omezení se týkají prozatím pondělí 20. prosince. Nyní pracujeme usilovně na tom, abychom co nejdříve zajistili dopravní obslužnost na všech linkách v plném rozsahu. Omlouváme se cestujícím za komplikace,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Lasvit navrhl trofej pro tenisový turnaj Mubadala World Tennis Championship

V úterý 21. prosince by všechny spoje na Českolipsku měly vyjet podle běžného jízdního řádu. „Ovšem za předpokladu, že nám nikdo další neonemocní nebo jej hygiena nepošle do karantény,“ popsal situaci předseda představenstva ČSAD Liberec Martin Bobek. Firma se snaží zajistit všechny spoje i tím, že přesouvá své řidiče mezi jednotlivými oblastmi. Zároveň za volant usedají všichni, kteří mají ve firmě všechna potřebná oprávnění. Tedy i lidé, kteří běžně autobusy neřídí a pracují například v kancelářích.

V dalších oblastech Libereckého kraje by měly autobusy jezdit bez omezení, dopravcům se mnohdy s vypětím všech sil daří potřebný počet řidičů zajistit. „Je to velmi vypjaté, ale zatím všechny autobusy vyjely. I za cenu toho, že jezdí třeba lidé z dispečinků nebo garáží. Dokonce se nám daří udržet i povinné rezervy. To se ale samozřejmě může ze dne na den změnit,“ připomněl mluvčí firmy BusLine Radovan Vrátný.

Všechny spoje doposud vypravil i soukromý dopravce RegioJet, který na severu Čech provozuje autobusovou i vlakovou dopravu. „Zvládáme obsazovat všechny autobusové i železniční spoje, pro jejich zajištění máme dostatek personálu. A to i v předvánočním období, kdy dopravu posilujeme,“ řekl mluvčí firmy Aleš Ondrůj.

V ZŠ Jižní vznikne nová třída pro mateřinku, hotová bude za půl roku

Podle Martina Bobka je ale jen otázkou času, kdy nějaký velký dopravce zcela zkolabuje. „Veřejná doprava je časovaná bomba. Už v předcovidové době se autobusová doprava jako celek potýkala s velkým nedostatkem řidičů. Covid a věci s ním související to ještě prohloubily,“ varoval před možnými velkými problémy předseda představenstva ČSAD Liberec.

Se značnými potížemi způsobenými covidem se potýká autobusová doprava v sousedním Ústeckém kraji, kde denně nejezdí desítky spojů na Teplicku. Tam nastoupila v prosinci jako nový dopravce společnost ČSAD Slaný ze skupiny ICOM Transport, která se od počátku potýká s velkým nedostatkem řidičů. Jejich absence, kterou firma vysvětluje nemocností a karanténami, se dotkla především malých obcí a menších měst v okolí Teplic.