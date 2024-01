„Průchod k vlakovému nádraží je strašný. Několikrát už jsem se tam rozsekala. Druhý problém je, že je tu v noci tma. Když jsem jezdila do školy, tak to nebylo ani osvětlené. Bála jsem se tu sama chodit,“ říká mladá slečna.

A student František zkritizoval celkový stav nádraží. „Je to tady zašlé. Znám lepší. V Litoměřicích je menší, ale je hezčí. Nejvíc mi vadí, jak je to celé zrezlé a staré,“ povzdechne si mladý muž.

Lidem nejvíce vadí díra v plotě, kterou musí procházet, pokud si potřebují značně zkrátit cestu z autobusového nádraží na vlak.Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek

Řidiči ČSAD Liberec jsou se svým zázemím spokojení, ale i oni připouští, že si lidé často stěžují. „Podívejte se na ty střechy,“ ukazuje mladý řidič prstem na zrezlou krytinu zastávek. „A cestující musí chodit dírou v plotě,“ míří ukazováčkem zase na druhou stranu.

Miroslav Růta jako člen bývalého Dopravního klubu Česká Lípa a léta usiloval o přesun autobusů na hlavní vlakové nádraží, kde podle něj stanice oficiálně dávno je a všechny autobusy by se na tak velký prostor bez problémů vešly. „Ostatně, měl tam být terminál hromadné dopravy. Není potřeba kácet stromy ani prakticky žádných jiných úprav. Nyní je tam prázdno a jen jedna zastávka pro QuickBus. Autobusové nádraží je rozbité, zaostalé, neposkytuje žádný komfort,“ vysvětluje Růta.

Podle něj o tomto problému starostka Jitka Volfová i oba místo starostové Jakub Mencl a Martin Brož, vědí, ale přesto nic nedělají. „Řešili jsme to s nimi mnohokrát. Žádná snaha. Spíš to vypadá, že mezi některými členy rady města a vlastníkem autobusového nádraží firmou Bus.com je nějaká nám neznámá dohoda. Jinak by tahle ostuda nemohla být možná,“ kroutí hlavou Růta.

Město dává od problému ruce pryč. „Autobusové nádraží není v majetku města a musíte se obrátit na jeho majitele. My nemůžeme do problému zasahovat a už vůbec ne do provozu,“ krčí rameny mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová. Stejná její odpověď platí i pro letitou díru v plotě, kterou lidé prochází na vlak.

Nádraží provozuje společnost Bus.com a její předseda představenstva Michal Jergl doporučuje cestujícím, aby autobusové nádraží prostě obcházeli. „Spojení mezi vlakovým a autobusovým nádražím vede z výstupiště, přes městský park do ulice Bulharská a k vlakovému nádraží. Jiné průchody přes cizí pozemky nemůžeme ovlivnit,“ připomněl známou díru v plotě.

David Mahdal, ředitel společnosti ČSAD Česká Lípa, která je pouze nájemcem areálu a nyní mají sídlo v Novém Boru, se prý v minulosti už pokoušeli neblahé díry v plotě zbavit. „Když jsme ještě sídlili v České Lípě, tak jsme o tom s městem jednali a vím, že existoval projekt na jednoduché propojení obou nádraží. Ale je to odvislé od zrušené vlakové vlečky, která místo protíná a muselo by se to dohodnout se Správou železniční cesty. A to je spíše záležitost lobby města než vlastníka areálu, který to podporuje, ale že by měl řešit chodník na cizím pozemku, to jim asi nepřísluší,“ říká.

Pamětnice, Jaroslava Kubicová z Prahy, která dříve v České Lípě žila a často tu navštěvuje příbuzné, vzpomíná: „Když mi bylo 20, tak jsem si tamhle chodila pro párky a pro horkou kávu a když pršelo, mohli jsme se tam posadit pod střechou.“ říká a ukazuje rukou naproti na zavřenou trafiku.

„Vloni to tu bylo pořád zavřené. Otevřeno bylo maximálně do 14:30, a to i v pracovní den. Já mám malého vnuka a vůbec jsem s ním nemohla cestovat. Neměla bych ho kde přebalit a umýt. WC bylo neustále mimo provoz, protože ta paní marodila,“ temperamentně rozhazuje rukama.

Dále se řečnicky ptá, proč takové město nemá na autobusovém nádraží odpovídající zázemí? „Já si ještě pamatuju, když na vlakovém nádraží byla otevřená jídelna od rána od 7 hodin do 10 do večera. Tam si člověk mohl sednout, dát oběd a teď tady není vůbec nic. Není tu ani cedule s číslem na taxy. Ujede vám spoj a co?,“ táže se a smutně.

Otevírací doba, na níž si cestující stěžují, má podle Michala Jergla z Bus.com chránit cestující před nepřizpůsobivými občany. „Stanovení otevírací doby vychází také především z požadavků dopravců,“ dodává.

V areálu nádraží jsou služby jako je restaurace, stánek s občerstvením a časem přibude i kadeřnictví. Nájemci podle Jergla poskytují tyto služby v časech odpovídajících skutečnému zájmu veřejnosti. „Mimo jejich otevírací dobu je možné využít automaty na bagety, sušenky a na studené a teplé nápoje. Interiér i exteriér budovy prošely rekonstrukcí a dle našeho názoru poskytuje zcela standardní služby pro cestující a potřebné provozní zázemí pro dopravní společnosti.“

Podle těchto vyjádření to tedy vypadá, že podle obyvatel České Lípy zůstane autobusové nádraží ostudou ještě dlouho.

Občany na Českolipsku rovněž trápí bývalý pivovar v České Lípě, jeho počátky sahají až do roku 1698. Pivo tu vařili 250 let, až do roku 1948. Po zrušení pivovaru budovy sloužily jako sklady, velkoobchod zeleniny nebo výrobna razítek. Od roku 1958 je dokonce zapsaný mezi chráněnými kulturními památkami. Přesto je jeho stav na první pohled tristní. Město však i v tomto případě podotýká, že nespadá do jeho majetku.

Plácek naproti obchodnímu domu Andy

Lidem se nelíbí ani samotné centrum města, kterému vévodí obchodní domy Andy a Banco a už vůbec nerozumí, proč se nic nedělá s prostorem, který je naproti nim. „Přímo naproti vchodu Andy se nachází absolutně nevyužitý plácek, na kterém by mohlo být hned několik věcí (např. trošku zeleně s posezením),“ píše občan České Lípy Jan Spilka a další čtenář Jiří Martínek jeho slova potvrzuje. „OD Andy a OD Banco, srdce České Lípy s největší koncentrací lidí na místě, vás přenese o několik desítek let zpět. Hned přes silnici je „krásná“ betonová plocha, na které se vyjímají popelnice na směšný komunální odpad,“ popisuje ironicky.

Ani tento prostor však nepatří městu, a tak ho neřeší.