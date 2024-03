Upozornil, že v ulici je zákaz vjezdu s výjimkou MHD nebo dopravní obsluhy, a to linkový autobus, který jezdí do Šenova nebo do Nového Boru podle něj není.

„Městská doprava tam jezdí od jak živa a já ji rovněž využívám. Když jedu například na pivo s kamarády, tak se s ní svezu. Ale mrzí mě, když tam protiprávně jezdí nákladní auta, například takový betonový mix, který má pomalu 40 tun. To se pak klepou skleničky v kredenci,“ vysvětlil 62letý muž.

Podle dalšího místního obyvatele Radka Tomáše Bína to dříve byla tichá vilová čtvrť, kde téměř nic nejezdilo. „S tím, jak se staví domy v Libchavě, tu začala jezdit auta a vznikla nová zastávka MHD pro autobus 205,“ vysvětlil.

Podle něj největší problémy začaly přibližně před čtyřmi lety, kdy ze Slovanky úředníci bez informování místních udělali sběrnou ulici a začala v ní jezdit i meziměstská doprava. Ta tam vůbec nemá zastávku, pouze projíždí.

„Má zajíždět k soudu, kde její zastávka je,“ podotkl invalidní důchodce. „Nacházejí se tu u sebe tři ulice: Slovanka, která je nejužší, potom ulice Kovářova, která je širší a pak ulice Antonína Sovy, ta je úplně nejširší a doprava tam vždycky jezdila. Jsou tam velmi krásné zastávky,“ nechápavě zakroutil hlavou a dodal, že do všech těchto ulic nesmí auta nad 3,5 tuny. „Pak je Heroutova ulice, kde jako v jediné smí jezdit těžké vozy a je pro to určená,“ vysvětlil inženýr.

Podle jednoho ze sousedů přetěžování ulice trpí i sítě pod silnicí Slovanka. „Tento fakt se projevoval relativně častými opravami silnice a bortící se kanalizací pod ní,“ vysvětlil. „Na jednání s místostarostou Jakubem Menclem jsme položili i dotaz, zda je ulice vůbec konstrukčně postavena pro průjezd vozidel nad 3,5 tuny, tedy i autobusů, ale dosud jsme nedostali odpověď. Zaslechl jsem, že nikoliv, ale nevíme,“ povzdechl si.

Konstruktér na penzi Květoslav Hlávka, který v ulici rovněž žije, připomněl, že pokud se změří záznam z mapy, tak šíře silnice odpovídá předpisům pouze tehdy, započítají-li se také chodníky. A právě v tom je dle něj zřejmě zakopaný pes. „Asi proto tehdy povolili, aby tu tyto autobusy jezdily,“ zapřemýšlel inženýr.

Dle mluvčí města Kristýny Kňákal Brožové však řidiči zákon neporušují a doporučuje místním obyvatelům, aby se obrátili na koordinátora veřejné dopravy v Libereckém kraji společnost KORID LK, spol. s r. o. „Za nás jen potvrzuji, že proběhla jednání města se zástupci Korid LK na toto téma. Konečné rozhodnutí je však na nich. Žádné dopravní značení řidiči autobusů neporušují,“ zdůraznila mluvčí.

Na proběhlá jednání se odvolává také společnost Korid. To poslední bylo 27. ledna. „Místní situaci jsme prověřili za účasti Dopravního inspektorátu Policie ČR a Krajské hygienické stanice. Žádný z dotčených úřadů neuplatnil námitky proti autobusovému provozu. Stěžovatele jsme k projednání též přizván, ale nedostavil se,“ uvedl za společnost Korid pouze tým podpory Helpdesk bez konkrétního jména.

S tím však Radek Bín nesouhlasí. Vytáhl zápis z jednání, který si vyžádal a na jeho základě dokládal, že například hygienička přítomna vůbec nebyla. „Paní Procházková z hygieny tam nebyla, i když původně měla zájem se zúčastnit. Jednání rovněž mělo být původně veřejné, ale pak nebylo. Vyloučen byl i tisk a nebyli přizvání ani ostatní obyvatelé. I když to starostka Jitka Volfová slibovala,“ řekl Bín zklamaně a dodal, že nakonec tam byli jen její přívrženci a to byl důvod, proč tam nešel.

Mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová vysvětlila, že lednové jednání na radnici bylo svoláno jako pracovní jednání. „Některá opatření pro zlepšení situace už byla přijata, některá nelze z provozního a ekonomického důvodu realizovat. Na jednání byli přítomni všichni, kteří mají k řešené problematice co sdělit, tj. zástupci města, krajského úřadu, Městské policie Česká Lípa, Policie ČR, KORIDu LK, Krajské správy silnic LK. Zástupce hygieny přítomen nebyl, protože k tomu nebyl důvod,“ ohradila se.

Podle mluvčí krajské hygienické stanice Zuzany Balášové měření hluku zaznamenalo v lokalitě Slovanka v květnu 2023 překročení hygienického limitu, ale dnešní mírnější normy už splňuje.

„Měření dělal Zdravotní ústav, který zaznamenal překročení hygienického limitu hluku pro noční dobu o bezmála 4 dB,“ uvedla mluvčí a dodala, že nyní je v platnosti už nové nařízení, které limity hluku zvýšilo. „Nemůžeme tedy jednoznačně říci, že hygienický limit hluku byl překročen, proto jsme nemohli po provozovateli pozemní komunikace požadovat nápravná opatření,“ řekla a dodala, že KHS v současné době nemá žádné možnosti k řešení.

Bín si postěžoval, že hygiena měla nechat zpracovat nové měření. Současně nesouhlasí ani s další argumentem společnosti Korid, který tvrdí, že alternativní trasou by v městské zástavbě došlo k prodloužení trasy každého dotčeného spoje nejméně o 350 metrů.

„Objízdná trasa by pro cestující znamenala snížení komfortu a prodloužení cestovní doby. Objednateli by stouply náklady na provoz i údržbu. Při průjezdu městem by došlo k nárůstu spotřeby pohonných hmot, zvýšené emise by ovlivnily více obyvatel v delší náhradní trase s vyšší hustotou osídlení,“ uvedl helpdesk Koridu.

„Vždyť je to minuta, dvě, ani ne. Třista padesát metrů…“ kroutil Bín nevěřícně hlavou nad argumenty, které již rovněž obdržel.

Jedinou nadějí pro obyvatele Slovanky je veřejné setkání s občany, které se bude konat ve čtvrtek 18. dubna od 16.00 hodin v KD Crystal. Cílem setkání je příprava dokumentu - nového Strategického plánu rozvoje města na roky 2025 - 2034, do jehož finální podoby by se měl promítnout i názor veřejnosti, jak uvedla starostka města Jitka Volfová v městských novinách. „Nezbývá než věřit a doufat, že nezůstane opět jen u planých slibů,“ dodal Radek Tomáš Bín.

