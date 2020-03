Až do odvolání bude v městské hromadné dopravě v České Lípě platit prázdninový provoz, který platí od začátku týdne. Zatím tak nejezdí následující spoje:

Linka č. 208 ze zastávky Vítkov v 6:57 směr Antonína Sovy

Linka č. 217 ze zastávky Na Kopečku v 7:30 směr Partyzánská

Linka č. 213 ze zastávky Sídliště Lada v 7:15 směr Česká

Linka č. 213 ze zastávky Sídliště Lada v 8:30 směr Česká

Linka č. 213 ze zastávky Sídliště Lada v 12:30 směr Česká

Linka č. 213 ze zastávky Sídliště Lada v 13:52 směr Česká

Linka č. 213 ze zastávky Česká v 7:31 směr Sídliště Lada

Linka č. 213 ze zastávky Česká v 12:46 směr Sídliště Lada

Linka č. 213 ze zastávky Česká v 13:36 směr Sídliště Lada

Linka č. 218 ze zastávky Hlavní nádraží v 7:03 směr Vítkov

Kvůli zvýšenému riziku v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 přistoupil provozovatel MHD Česká Lípa k intenzivnějším hygienickým opatřením. Úklid provádí silnými desinfekčními prostředky a také zvýšil četnost úklidů.

„V souvislosti se zpřísněním mimořádných opatření bude úklid ještě intenzivnější, než před tím. Zdraví a ochrana našich obyvatel je pro nás i pro provozovatele MHD v České Lípě v této době prioritou. Jsem proto ráda, že se firma po společném jednání snaží autobusy udržovat v co největším pořádku, aby našim občanům v autobusech hrozilo co nejmenší riziko. Pokud to situace dovolí, provoz MHD v tomto omezeném režimu zachováme, protože městské autobusy využívá mnoho našich obyvatel při cestě do práce či k lékaři a není v našem zájmu dopravu ve městě ochromit,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

V prázdninovém provozu je zatím do 13. dubna také meziměstská linková doprava zajišťovaná Libereckým krajem. Více informací včetně přehledu výlukových jízdních řádů najdete zde. Výlukové jízdní řády MHD v České Lípě najdou občané na webu města zde, informace budou uvedeny i v autobusech.