Z ruky do ruky šly v České Lípě volanty dvou zbrusu nových autobusů, kterými dopravce společnost BusLine omladila svůj vozový park pro zdejší MHD. Okamžiků na místě šoférů se během soboty 18. září nemohly nabažit především děti. Moderní autobusy pro českolipské linky symbolicky pokřtila starostka města Jitka Volfová. Křest byl spojen s tradičním Dnem s historickými autobusy, kdy všechny autobusy po městě jezdily celý den zdarma. Letos si navíc město i dopravce tímto připomínal již 60 let od září 1961, kdy tehdejší ČSAD zahájila provoz dvou místních autobusových linek.

„Událost jsme našli zaznamenanou krásným písmem v kronice, první linky měly označení A a B, jedna jela z Dubice do Sosnové a druhá jela trasu z Dolní Libchavy do Staré Lípy,“ potvrdil specialista dopravce Jan Libenský. Cestující tehdy vozily po Lípě červené autobusy Škoda RTO 706 MTZ. Právě jeden model z této řady teď celou sobotu vozil od zastávky Sokolská nadšené Českolipany. Za volantem seděl Jan Dutka z Jablonce nad Nisou, který jinak řídí moderní autobusy meziměstské dopravy na Jablonecku a historickým jízdám věnuje své volno. „Ovládání starého RTO je náročnější, ale jezdilo se nám krásně, ty moderní jsou pohodlné a ovládání lehké,“ řekl sympatický řidič. Spolu s jeho červenou Škodou RTO MTZ, vyrobenou v roce 1972 v Lianz Rýnovice, ulicemi České Lípy jezdila i Škoda 706 RTO z roku 1968, zájezdová Karosa ŠL 11 – 1307 TURIST vyrobená ve Vysokém Mýtě v roce 1972 a žlutá Karosa LC 736 z roku 1987.

„Můj nejoblíbenější autobus je Škoda 706 RTO Lux, jezdil jsem s ním 4 roky a vzpomínám stále. Ve srovnání s dneškem ty autobusy byly takové „humpolácké“, tím myslím jejich ovládání, řízení bylo težké, nemělo servo, natož klimatizaci,“ komentoval 76letý Siegfried Richter, který celý život řídil autobusy a nyní se podílí na organizaci podobných akcí jako tato v centru České Lípy. „S tím autobusem, co se dnes křtí, je hezké svezení.“

Podle Libenského historické a nejnovější stroje IVECO Crossway jsou jen obtížně srovnávatelné. „Pro cestující je u této novinky důležité, že jde o klimatizovaná vozidla, i zatmavená skla, a tak by hlavně letní jízdy měly být příjemnější. Lepším standardům odpovídají i sedačky. Dobré jsou i nové informační panely, které budou schopné fungovat v kooperaci s novým odbavovacím zařízením, které by na přelomu roku mělo přijít do České Lípy, pak lidé budou moci platit platební kartou, vše by mělo být rychlejší a příjemnější,“ vysvětlil a vyzdvihl Libenský.

S nejnovějším modelem autobusu vyjíždí i českolipský řidič Vlastimil Kovárnický, který ocenil parametry autobusu jako výkon motoru, nižší hluk a vibrace: „Jezdí dobře, je živější, tišší, pohodlnější, jsem s ním spokojený. I pro lidi je to příjemné svezení,“ sdělil. Výhodou je i nízká nástupní výška podlahy mezi předními a středními dveřmi, umožňuje snadný nástup cestujícím.

Křest autobusu v České Lípě.Zdroj: Deník/Petr Pokorný

BusLine MAD Česká Lípa s.r.o. zahájila provoz v České Lípě k 1. dubnu 2019 na základě desetileté smlouvy, roční objem přepravy je zhruba 1,04 mil. km na 16 linkách. Provoz zabezpečuje 25 autobusů, na kterých se střídá 60 řidičů. Podle 1. místostarosty České Lípy Jaroslava Turnhöfera, který se městské autobusové dopravě věnuje, fungování a kvalitu současného stavu MHD ve městě určuje smlouva uzavřená předchozím vedením města za značně nestandardní situace. „My se tedy soustředíme na to, abychom v rámci této smlouvy zajistili její maximální plnění ze strany dodavatele to jest společnosti BusLine. Na této technické úrovni probíhá spolupráce na dobré úrovni,“ prohlásil Turnhöfer s tím, že radnice pravidelně kontroluje řadu parametrů jako je dodržování jízdních řádů, kvalita obsluhy ze strany řidičů, kvalita a úroveň čistoty vozidel, ale také jejich stáří. „Připomínky od občanů dostáváme zejména k jízdním řádům, k problematice přepravy kočárků a v některých případech k chování řidičů, kdy jde jak o pochvalné, tak i negativní ohlasy,“ dodal.

Dopravní ředitel Ondřej Polák upozornil, že BusLine v České Lípě nově dodanými autobusy omlazuje vozový park: Máme tady předepsaný věk průměrně 6 let, což plně respektujeme. Česká Lípa ho má v celé naší skupině vůbec nejmladší a věřím, že tento fakt cestující oceňují,“ řekl Polák.