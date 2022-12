"Chtěli bychom vytvořit Zkušební organizaci, která by sdružovala asi dvě stovky zkušebních komisařů. Ti by jezdili provádět zkoušky do různých měst po celé zemi a nikdo by předem nevěděl, jaký komisař ho bude zkoušet. Podobný systém už dvacet let funguje například v Německu," popsal Jan Bajgar z Jablonce nad Nisou z Asociace zkušebních komisařů. Výběr komisaře by byl náhodný, nebyl by z daného města ani z místního úřadu. "Nedocházelo by k excesům, braní úplatků, falšování řidičáků, protože komisař by ráno přišel do práce a nevěděl by, koho bude ten den zkoušet," poznamenal Bajgar.