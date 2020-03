Je osm hodin ráno a před denním centrem ve Valdštejnské ulici v Liberci už se tvoří hlouček. Všichni mají povinnou roušku přes ústa i nos. Jedná se o lidi bez domova, pro které se prostory centra staly po uzavření obchodních domů jedním z mála útočišť. „Prvně zamíří k umyvadlu, kde si myjí a poté dezinfikují ruce. Mají náš velký obdiv, jak opatření s respektem přijali a pochopili, že je to ochrana pro ně, ale zároveň nás a všechny, které na ulici denně potkávají,“ popisuje situaci v centru jeho vedoucí Pavel Matějka.

„Po celý den se snažíme zachovat běžný chod denního centra, i když stín koronaviru tu je. Neustále přepočítáváme počet klientů, dohlížíme na hygienu, dezinfikujeme středisko, nově příchozím dáváme roušky a ty použité vyváříme a žehlíme. To všechno se snažíme dělat v plném nasazení a zachovávat klid, aby se i lidé bez domova cítili bezpečněji.“ dodává.

Podle něj se počet klientů od minulého týdne zvýšil. Denně jich tak na Valdštejnskou zamíří až třicet. „Kapacity zatím máme,“ komentuje Matějka a děkuje dobrovolníkům, kteří pro ně i pro jejich klienty roušky našili.

Podobná situace panuje i v azylových domech a noclehárnách v libereckých Kateřinkách nebo Jablonci nad Nisou. „V pondělí jsme dostali první dávku roušek a respirátorů, které přerozděluje Liberecký kraj. Všechny služby fungují tak, abychom neohrozili starší a handicapované klienty,“ vysvětluje oblastní ředitelka spolku Naděje Milena Havrdová. Podle ní se pracovníci spolku snaží udržet klienty, kteří většinou mají hranici hygieny nastavenou jinak než zbytek populace, uvnitř prostor. „Noclehárny teď fungují 24 hodin denně. Umožnili jsme jim neodcházet, aby mohli sedět v klubovně a měli nějakou činnost,“ připomíná a dodává, že se pracovníci Naděje pokouší co nejvíce zamezit volnému pohybu klientů. „Ale je to těžké, pro většinu je to jejich životní styl,“ upřesňuje.

Proto se snaží maximálně jim vysvětlit situaci a vyřizovat za ně například pochůzky po úřadech nebo nákupech. Zároveň je učí zacházet s rouškami, které jim rozdávají a také je perou.

Objekt pro karanténu

Jak informoval náměstek primátora Ivan Langr, v Liberci už byla zřízena pracovní skupina, jež má za cíl lépe koordinovat a sdílet informace z šesti azylových a pobytových zařízení ve městě, které pracují s rizikovou cílovou skupinou bezdomovců nebo lidí v akutní bytové nouzi. „Pak můžeme být o něco připravenější na případné rozšíření nákazy v terénu,“ vysvětluje náměstek.

Jedním z úkolů skupiny je například vytipovat objekt pro případnou 14denní karanténu klientů bez domova, kteří se dostanou do kontaktu s nakaženou osobou.