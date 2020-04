„Asi to bude pro leckoho překvapení, ale Svor patřil k zákupskému panství," řekl v rozhovoru pro Českolipský Deník.

Nechybí vám už studenti?

Chybí mi moc. Rozhodně bych byl radši ve škole.

V jakém stádiu je očekávané vydání vaší knihy o obci, která je vám blízká – o Svoru?

Podle poslední zprávy je kniha již vytištěna, teď se tiskne německá verze, která zahrnuje část knihy od poloviny 19. století do roku 1945, tedy dobu, kdy zde žili Češi i Němci.

Kde by měla být dostupná, k dostání?

Byla plánována „vernisáž“ knihy na 18. dubna, jíž se měli účastnit i Němci, protože kniha je placena z česko-německého projektu, a počítalo se, že tam se začne rozdávat (bude totiž zdarma). S ohledem na vzniklou situaci se nemůže konat…

Proč jste se rozhodl zpracovat jeho historii, váš badatelský zájem je přeci „jižněji“ u Zákup, u Habsburků a nebo u Kinských na sloupském panství…

Asi to bude pro leckoho překvapení, ale Svor patřil k zákupskému panství. Přesněji řečeno původně k panství milštejnskému, které zahrnovalo okolí Cvikova, ale od roku 1532 mělo toto panství a panství Zákupy stejné majitele. Při zkoumání dějin zákupského panství jsem se proto občas v archivech s nějakou zmínkou o Svoru setkal, a protože to je moje rodná ves, kde jsem nejen strávil dětství a mládí, a stále tam pravidelně jezdím, napadlo mě pokusit se dějiny obce zpracovat. Doposud totiž žádné sepsané dějiny obce neexistovaly.

Kam až sahá nejstarší osídlení, minulost Svoru? Zůstala po něm vůbec nějaká stopa?

První zpráva o Svoru (tehdy ovšem se jmenoval Rygersdorf, v různých obměnách, naposledy jako Röhrsdorf, přetrvalo toto jméno až do doby poválečné) je z roku 1502. Zdá se tedy, že byl založen až po husitství, když se obnovovalo fungování státu. Nejspíše to bylo v době, kdy panství vlastnil Jindřich Berka z Dubé († asi 1470), švagr krále Jiřího z Poděbrad, nebo za jeho čtyř synů. Rousínov je asi o sto let mladší. Ačkoliv se uvádí, že má původ na konci 14. století, jedná se o omyl (snad záměnu s jinou obcí podobného jména), první zmínku jsem o něm našel v roce 1600.

Kdo tam žil, co bylo hlavní obživou pro tehdejší obyvatele tohoto koutu pod Klíčem?

Je to asi s podivem, ale i tady to bylo zemědělství. Je možné, že se nejdříve obyvatelé usazovali v jižní části dnešní vsi, kde mohli mít nedaleko od svých usedlostí pole (směrem k Radvanci a ke Cvikovu) a kde je přece jen příznivější klima než v údolí pod Klíčem.

Kdo z feudálních vlastníků byl tou nejvýraznější autoritou?

Nejspíše ti, kteří byli autoritou obecně – zvláště pozdější toskánská velkovévodkyně Anna Marie Františka. Určitě ale i císař Ferdinand V. Dobrotivý, i když v jeho době, byly už feudální vztahy zrušeny, takže nebyl pro zdejší obyvatele vrchností. Zůstalo mu však patronátní právo (a povinnost) ke škole a hlavně zde vlastnil rozsáhlé lesy a jeho zaměstnanci bydleli ve Svoru. Je zajímavé, že do obecního výboru (to bylo totéž, co dnešní zastupitelstvo) byl zvolen i sám císař Ferdinand V. Dobrotivý. Jako vlastník půdy v obci měl volební právo a mohl být i volen. Tehdy se nesestavovaly kandidátní listiny do obecních voleb, ale každý volil z oprávněných toho, koho pokládal za nejvhodnějšího. Císař ač se zjevně nevnucoval, ani nemohl, a přesto mu obyvatelé dali hlasy, i když se zasedání neúčastnil. Volební systém byl tehdy o dost složitější než dnes, ale podle mého názor v jistém smyslu spravedlivější.

Měl jste k dispozici dostatek pramenů a kde jste po dokumentech vážících se k Svoru a okolí pátral?

Původně jsem se domníval, že využiji sborníků, které pojednávají např. o sklárně nebo celnictví, k tomu doplním informace z archivního fondu obce před rokem 1945, který je dost skromný. Ukázalo se, že lze čerpat z fondů okresních úřadů, města Cvikov, farního úřadu Cvikov, ale také svorské školy, byť až od konce 19. století. Vydal jsem se i do archivu litoměřického biskupství, kde mají cvikovské farní kroniky. Navštívil jsem archiv v Děčíně, kde jsou archiválie zákupského velkostatku, Národní archiv v Praze, kde leží písemnosti úřadů statků, které patřily zákupským majitelům. Od 17. století totiž stejným majitelům patřila řada dalších panství v různých místech Čech a v Praze se sbíhaly zprávy či kopie dokumentů z jednotlivých panství, takže, co se nedochovalo tady, lze nalézt v Praze. Výborné je i to, že českolipský archiv zpracoval mnohé poválečné fondy, takže nebyl problém pátrat v materiálech MNV nebo školy. A našel jsem také několik pamětníků, kteří mě k ledačemu navedli. Pomohla mi také maminka, která ale teď nečekaně zemřela. Žila ve Svoru od roku 1945, kdy sem přišla se svou matkou, která tu bydlela už za první republiky. Ledaco si pamatovala, nebo věděla z vyprávění pamětníků. Je mi moc líto, že se knihy nedočkala, těšila se na ni. A ve Svoru jí znalo dost lidí a myslím, že byla hodně oblíbená pro svou veselost, optimismus a pohostinnost. Pomohly mi také psané vzpomínky, uchované v soukromí.

Co vás při tom nejvíce překvapilo?

Bylo toho více, někdy sice jen drobnosti, ale pro mě zajímavé. Například ten už zmiňovaný volební systém, nebo jak původně fungovala vlaková doprava. Zajímavé bylo zkoumání jak pracoval sociální systém v meziválečném období. Ze starší doby mě zaujala otázka vedení cest. Věděl jsem už z dřívějška, že ve Svoru se vybíralo v 17. století, ale možná už i dříve, clo. Nikdy jsem se nezamýšlel nad tím, kudy procházela cesta, zdálo se mi samozřejmé, že po pozdější hlavní silnici Nový Bor-Rumburk. Našel jsem si proto literaturu o starých cestách.

Co vás naopak zarazilo?

Co mě překvapilo nemile, je naprostý nedostatek pramenů k některým tématům, zejména ke spolkům. Z doby před rokem 1945 se archiválie spolků v pohraničí dochovaly obecně poměrně málo – byly německé a nejednalo se o potřebné úřední písemnosti, jako třeba v případě písemností úřadů či škol, takže byly většinou vyhozeny. Ale ani pro poválečné období není situace lepší. Na tomto místě bych chtěl požádat každého -nejen ze Svoru, ale obecně, kdo má jakékoliv písemnosti, nejen spolkové, ale i jinak zajímavé, třeba o menších firmách, obchodech ad., aby je dal do archivu. Mnozí si doma hýčkají, ale k čemu? Po přečtení knihy mi jistě vyčtou, že tam není skoro nic třeba o svorských hasičích. Sám si pamatuji, že to byl důležitý „obecní fenomén“ – byli u nich dospělí i většina dětí, setkávali se tam, mluvilo se o tom,… Ale v archivu není snad jediný doklad, který by se jich týkal.

Které momenty z minulosti byly pro Svor klíčové?

Určitě to jsou otázky spojené se sklářstvím. Na svorském katastru byla archeologicky doložena sklárna již ve 13. století, další (Antonínova, později Nová huť) vznikla v roce 1750 a poslední, která pracovala donedávna, v roce 1873. Díky ní se stal Svor v poslední čtvrtině 19. století industrializovanou vesnicí, což mělo vliv na složení i způsob života obyvatel, mj. sem přišlo mnoho Čechů. Ve třicátých letech 20. století měl díky Svor jako jediná z vesnic v okolí českého starostu. To souviselo i se zavedením železnice v roce 1869. Dalšími mezníky bylo zřízení vlastní školy v roce 1777, vlastní kaple v roce 1788. Na té je zajímavé, že ji vybudovala o dodnes vlastní obec. V Rousínově byl důležitý na přelomu 18. a 19. století vznik brusíren skla na vodní pohon. Ke zkvalitnění života obyvatel přispělo budování infrastruktury – v roce 1898 vodovodu, 1914 (tedy proti okolním obcím poměrně brzy) elektrifikace, 1993-1995 plynofikace, 2005-2009 kanalizace. Sem by se dala zařadit i rozsáhlá regulace potoka ve třicátých letech 20. století.



Martin Aschenbrenner (1968)

Absolvent Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem (1992). Učí na Gymnáziu v České Lípě.

Pracoval i jako průvodce v Zákupech, na Lemberku, Lipém, ve Sloupu, a také externě pro Národní památkový ústav při archivních průzkumech (k Zákupům, Lemberku, Grabštejnu)

Publikoval ve vlastivědném sborníku Bezděz, ale i v jiných odborných sbornících (Monumentorum custos, Porta bohemica). Je autorem knih Příběhy z Českolipska I a II a Dvůr císaře Ferdinanda a císařovny Marie Anny v Čechách.

Také se podílel na katalogu k pražské výstavě Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby (2012).