/FOTO/ Vůně nejrůznějších dobrot, regionálních pochoutek a piva, i pohodová hudba několika kapel zlákala navzdory proměnlivému počasí a dešti stovky lidí do atraktivního prostředí Vodního hradu Lipý. Česká Lípa zde v sobotu uspořádala „Beer + Food“ festival.

„Beer + Food“ festival na Vodním hradě Lipý. | Foto: Deník / Petr Pokorný

„Vypravili jsme se do Zahrádek na guláš, ale tam teprve dělali cibulový základ a byl tam jeden stánek s pivem, proto jsme se otočili sem. Dali jsme si klasiku mexické kuchyně burrito a něco, co se jmenuje churros. Nevím, co do toho všechno dali, ale bylo to opravdu moc dobré,“ popsal Českolipan Jiří Ducháč, jak se ocitl na festivalu. K zahnání žízně si nejprve vybral pivo s veselým jménem „Žvanilka“. „Prý je z pivovaru Kněžmost. Určitě ochutnám ještě některé z dalších méně známých piv,“ dodal Ducháč.